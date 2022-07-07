Özgür Duran'ın ailesinden Kadir Şeker'in tahliyesine tepki

07 Temmuz 2022 Perşembe, 22:19

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) darbettiği öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker, yeniden yargılandığı davada cezasının 10 yıl 10 aya düşürülüp, tutukluluk halinin devamına hükmedilmesine avukatları itirazda bulundu.

İtiraz, Konya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

"BEN DE KENDİ ADALETİMİ KENDİM SAĞLARIM"

Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner ve kardeşi Remzi Duran tahliye kararını Antalya'daki evlerinde öğrendi.

Kararı duyunca sinirlerine hakim olamadığını ve itiraz etmek için hazırlık yapmaya başladığını anlatan anne Mübeyyen Güner, "Kadın ifadesinde Özgür'ün şiddet uygulamadığını söylüyordu. Bunları görerek nasıl tahliye verirler? Adalete artık inanmıyorum. Bu katil yüzünden sanık olarak yargılanacağım. Katil serbest bırakılacak öyle mi? Kimse katil değil artık herkes kahraman. Devlet bu tahliye kararıyla resmen 'Ben uğraşmayacağım kendi adaletini kendin sağla' dedi. Ben de kendi adaletimi kendim sağlarım" diye konuştu.

"YARGITAY'A İTİRAZDA BULUNACAĞIM"

Adalete olan inancının bittiğini dile getiren Remzi Duran da karara itiraz etmek için Ankara'ya gidip Yargıtay'a itirazda bulunacağını söyledi. Adalet ararken adaleti tamamen kaybettiklerini söyleyen Duran, "Tüm cezaevindeki mahkumlara sesleniyorum. Onlar da kahraman. Bu zamana kadar devletime güvenmiştim. Avukatımla da görüştüm itiraz edeceğiz. O çocuk içeride nefes alacak, dışarıda değil" dedi.