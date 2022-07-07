Kadir Şeker tahliye oldu: Cezaevi çıkışı ilk görüntüler...

07 Temmuz 2022 Perşembe, 19:20

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) darbettiği öne sürülen Özgür Duran'a (32) engel olmak isterken, ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan ve kararı Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker hakkında tahliye kararı verildi.

AİLESİYLE KUCAKLAŞTI

2 yıl 5 ay 1 gün süreyle tutuklu bulunduğu gözönüne alınan Kadir Şeker, tutuklu bulunduğu Akşehir Cezaevi'nden yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye oldu.

Cezası onanması için dosyası tekrar Yargıtay'a gönderilecek olan ve bu süreçte tutuksuz yargılaması devam eden Şeker, cezaevinden çıktıktan sonra ailesine sarıldı.

Şeker'in cezaevi çıkışı ilk görüntüleri, kameralara böyle yansıdı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat 2020'de Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Kadir Şeker, sevgilisi Ayşe Dırla'yı döven Özgür Duran'ı engellemeye çalıştı. Bu sırada çıkan arbedede Şeker, Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan Şeker, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Kadir Şeker'e, ömür boyu hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiğine kanaate getirerek cezayı önce 15 yıla ardından Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi halini gözeterek 12.5 yıla indirdi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Şeker'e verilen cezayı yüksek bularak kararı bozdu. Kararda 'haksız tahrik' indiriminin, haksızlık içeriğinin ulaştığı boyut dikkate alınıp, asgari düzeye yakın ceza olması gerektiği vurgulandı.

İTİRAZ KABUL EDİLDİ

Yargıtay'ın kararı sonrası tutuklu sanık Kadir Şeker, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılandı. Duruşmada savcı, son mütalaasında, daha önce verdikleri mütalaayı tekrar ettiklerini belirterek, sanığın suçu haksız tahrik altında işlediği için cezasının azami oranda indirilmesini ve Şeker'in cezaevinde bulunduğu süre de göz önüne alınarak tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti ise Kadir Şeker’in cezasını 10 yıl 10 aya indirerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bunun üzerine avukatları, bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin tutukluluk halinin devamına itirazda bulundu. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul edip, Kadir Şeker'in tahliyesine karar verdi.

SAVCILIK: ADLİ KONTROLLE SERBEST

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Şeker’in avukatlarının itirazı üzerine 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol kararıyla tutukluk halinin kaldırılmasına karar verildiğini açıkladı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda, "Sanık Kadir Şeker'in 06/02/2020 tarihinden itibaren yaklaşık 2 yıl 5 ay 1 gün suresince tutuklu kaldığı, sanığa verilen sonuç ceza miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma ilanı sonrası bozmaya uyularak verilmiş olması, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumu'na Ayrılma Yönetmeliği'nin 6. maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı sure itibariye Açık Ceza İnfaz Kurumu'na ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin Covid- 19 salgın hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023 tarihine kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, CMK'nın 109/3-a maddesi kapsamında yurt dışına çıkmasının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır" denildi.