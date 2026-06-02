Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel açıkladı: 'Ferdi Zeyrek canıyla uğraştığı gün çarpıldı diye karikatür çizen kadın babaevinde çikolata dağıtıyor'

Özgür Özel açıkladı: 'Ferdi Zeyrek canıyla uğraştığı gün çarpıldı diye karikatür çizen kadın babaevinde çikolata dağıtıyor'

2.06.2026 15:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Özgür Özel açıkladı: 'Ferdi Zeyrek canıyla uğraştığı gün çarpıldı diye karikatür çizen kadın babaevinde çikolata dağıtıyor'

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM'de yaptığı konuşmada, "Manisa'da Ferdi Zeyrek'in canıyla uğraştığı gün, Yeni Akit'e 'çarpıldı' diye karikatür çizen kadın Genel Merkez'de çikolata dağıtıyor" ifadelerini kullandı. Öte yandan söz konusu kişinin Gülşah Alyans olduğu ve daha önce Yeni Akit gazetesinin haber müdürü Zekeriya Say tarafından "Bizim Gülşah" diye anıldığı ortaya çıktı.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

'Mutlak butlan' kararı sonrası, 24 Mayıs Pazar günü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'ne girdi.

Genel merkeze polisin girmesinin ardından binaya giren Kılıçdaroğlu ekibinin durumu çikolata yiyerek kutladığı görüldü.

ÖZEL AÇIKLADI: BABAEVİNDE ÇİKOLATA DAĞITIYOR

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mayıs günü kamuoyuna yansıyan çikolata dağıtma görüntülerine ilişkin bugün TBMM'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel, "Canımız Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit Gazetesi'nde 'Çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın çikolata dağıtıyor babaevinde" ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH ALYANS: KARİKATÜRÜM YOK

Özel'in açıklamalarının ardından genel merkez binasında çikolata dağıtan Gülşah Alyans, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i etiketleyerek açıklama yaptı.

Alyans, bir karikatürünün olmadığını savundu:

"Hiç bir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım/2025 de açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin."

Image

"BİZİM GÜLŞAH" DİYE PAYLAŞMIŞLAR

Yeni Akit gazetesinin haber müdürü Zekeriya Say da genel merkez binasında çikolata dağıtma görüntülerine ilişkin Gülşah Alyans'ı etiketleyerek, "Bizim Gülşah" diye paylaşım yapmıştı.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dikkatli bakınca fark ettim... CHP Genel Merkezi'nde çikolata ikram eden bizim Gülşah'mış. Daha iki gün önce demiştim; 'Şani Berivan binayı boşlat, Gülşah Alyans gelecek diye' Bir şey biliyoruz da söylüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Zekeriya Say, Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamalara ise, "Özgür Özel isim vermedi ama... Benden bahsetmeye çalıştı. Sözlerinin tamamı ise iftiradan ibaretti" yanıtını verdi.

Image

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2024’te Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Zeyrek hakkında Yeni Akit gazetesi, "Çarpıldı" ifadesi ile başlık atarak kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Öte yandan Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say da sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli ve karikatürü yer alan fotoğraflar paylaşmıştı.

İlgili Konular: #Özgür Özel #karikatür #Ferdi Zeyrek

İlgili Haberler

Son Dakika... Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı: Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu milletvekilleri için fezleke süreci
Son Dakika... Antalya'daki soruşturma Ankara'ya taşındı: Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu milletvekilleri için fezleke süreci Son dakika haberi... Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye başkan adaylığı süreciyle bağlantılı para talebi ve teslimi iddialarına ilişkin dosyada yetkisizlik kararı verdi. Bu kapsamda; CHP'li 6 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesi amacıyla dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
Seçilmiş CHP yönetiminde 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı! Özgür Özel'den Erdoğan'a çok sert 'Trump' tepkisi: 'O paylaşımı kaldırsanız olur mu diye yalvarmışlar'
Seçilmiş CHP yönetiminde 'mutlak butlan' sonrası ilk grup toplantısı! Özgür Özel'den Erdoğan'a çok sert 'Trump' tepkisi: 'O paylaşımı kaldırsanız olur mu diye yalvarmışlar' CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, "mutlak butlan" sonrası ilk grup toplantısında konuştu. "Bu sadece bir grup toplantısı, o toplantıya katılma değildir. Bu bir direnme ve yürüyüşe geçme ziyaretidir" diyen Özel, Kılıçdaroğlu cephesine yanıt verdi. CHP lideri Özel, "Yapılan; bir sonraki cumhurbaşkanına, bir sonraki iktidara darbedir" diye konuştu. Trump'ın gündem olan "Erdoğan" paylaşımına değinen Özel, CHP Genel Merkezi'ndeki "çikolata dağıtma" görüntülerine de ateş püskürdü.
CHP Muğla örgütlerinden Özgür Özel'e destek: 'Sandıkla gelen sandıkla gitmeli'
CHP Muğla örgütlerinden Özgür Özel'e destek: 'Sandıkla gelen sandıkla gitmeli' CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından, partide gündeme gelen “mutlak butlan” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak ve üyelerin görüşlerini almak amacıyla Muğla’nın 13 ilçesinde eş zamanlı üye buluşmaları düzenlendi. Ortaca’daki toplantıda konuşan CHP Ortaca İlçe Başkanı Osman Cihan Çimen, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’e desteklerinin sürdüğünü belirterek, “Sandıkla gelenin sandıkla gitmesi gerektiğini savunuyoruz” dedi.