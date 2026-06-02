Özgür Özel açıkladı: 'Ferdi Zeyrek canıyla uğraştığı gün çarpıldı diye karikatür çizen kadın babaevinde çikolata dağıtıyor'

'Mutlak butlan' kararı sonrası, 24 Mayıs Pazar günü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi polis müdahalesiyle CHP Genel Merkezi'ne girdi.

Genel merkeze polisin girmesinin ardından binaya giren Kılıçdaroğlu ekibinin durumu çikolata yiyerek kutladığı görüldü.

ÖZEL AÇIKLADI: BABAEVİNDE ÇİKOLATA DAĞITIYOR

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mayıs günü kamuoyuna yansıyan çikolata dağıtma görüntülerine ilişkin bugün TBMM'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özel, "Canımız Ferdi Zeyrek'in elektrik çarpması sonucu canıyla uğraştığı o gün Yeni Akit Gazetesi'nde 'Çarpıldı' diye dalga geçen karikatürü çizen kadın çikolata dağıtıyor babaevinde" ifadelerini kullandı.

GÜLŞAH ALYANS: KARİKATÜRÜM YOK

Özel'in açıklamalarının ardından genel merkez binasında çikolata dağıtan Gülşah Alyans, sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i etiketleyerek açıklama yaptı.

Alyans, bir karikatürünün olmadığını savundu:

"Hiç bir karikatürüm yok. Yalan haberde üzerinize yok. Allah Ferdi başkanımıza rahmet eylesin demekten başka paylaşımım yok. Twitter hesabım Kasım/2025 de açıldı. Fakat sizin rahat yatacak yeriniz yok. Nefret yaymaya devam edin."

"BİZİM GÜLŞAH" DİYE PAYLAŞMIŞLAR

Yeni Akit gazetesinin haber müdürü Zekeriya Say da genel merkez binasında çikolata dağıtma görüntülerine ilişkin Gülşah Alyans'ı etiketleyerek, "Bizim Gülşah" diye paylaşım yapmıştı.

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dikkatli bakınca fark ettim... CHP Genel Merkezi'nde çikolata ikram eden bizim Gülşah'mış. Daha iki gün önce demiştim; 'Şani Berivan binayı boşlat, Gülşah Alyans gelecek diye' Bir şey biliyoruz da söylüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Zekeriya Say, Özgür Özel'in bugün yaptığı açıklamalara ise, "Özgür Özel isim vermedi ama... Benden bahsetmeye çalıştı. Sözlerinin tamamı ise iftiradan ibaretti" yanıtını verdi.

Dikkatli bakınca fark ettim...

CHP Genel Merkezi'nde çikolata ikram eden bizim Gülşah mış..

Daha iki gün önce demiştim; "Şani Berivan binayı boşlat, Gülşah Alyans gelecek diye"

Bir şey biliyoruz da söylüyorz :))

*@alyans_gulsah pic.twitter.com/qGv2RJRmAw — Zekeriya Say (@Zekeriya_Say) May 25, 2026

NE OLMUŞTU?

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran 2024’te Yunusemre ilçesindeki evinde havuzun makine dairesinde meydana gelen arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti.

Zeyrek hakkında Yeni Akit gazetesi, "Çarpıldı" ifadesi ile başlık atarak kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Öte yandan Yeni Akit Haber Müdürü Zekeriya Say da sosyal medya hesabından elektrik akımı görseli ve karikatürü yer alan fotoğraflar paylaşmıştı.