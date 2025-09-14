Özgür Özel açıkladı: İstanbul'da kayyum kararı veren yargıç AKP'liymiş!

Özgür Özel, Ankara mitingindeki konuşmasında, "Seçimle gelene kayyum olmaz. Baştan tedbir olmaz" denmesine karşın kayyum kararı çıkartıldığını aktararak, kararı veren yargıç ile ilgili şu bilgileri verdi:

"AK PARTİ KİMLİĞİ TAŞIYAN BİRİSİ AÇILAN SINAVA GİRDİ"

"İstanbul İl Başkanlığımızın binasına dava açtılar. Kongresine dava açtılar. İl Başkanımız Özgür Çelik’e dava açılar. Kapıda kedimiz var Şanslı, onu da veterinerlik ettiler ama İstanbul İl Başkanlığımızı teslim alamadılar, Özgür Çelik’e baş eğdiremediler, teslim alamadılar. Her fırsatta bir meczup bulup bir yalancı bulup, bir iftirayla partimize saldırdılar.

Asliye hukuk mahkemelerinin sayın hakimleri, İstanbul’dakiler, kanun açık, görevsizlik kararı verdiler, Ankara’ya yolladılar. Buraya açılanlar, oradan gelenler birleştiler. Buradaki mahkemeler normal sürecinde işledi. Tedbir talepleri, yani kayyum, bütün mahkemeler reddetti. Dediler ki ‘Seçimle gelene kayyum olmaz. Baştan tedbir olmaz’ ama nihayet dokuzu kapıdan kovulanlar maalesef 10’uncusunu buldular. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde birini buldular. Kim o biri? Kim o biri söyleyeyim. 5 yıl boyunca eşi İstanbul Büyükşehir AK Parti’deyken, İstanbul Büyükşehir’de avukat olarak çalışan, kendisi AK Parti referansıyla Karayolları Genel Müdürlüğü’nün avukatlığına giren, Ulaştırma Bakanlığının davalarını alan, AK Parti kimliği, AK Parti rozeti taşıyan birisi açılan sınava girdi. Biri değil ikisi birden sınavı da, mülakatı da geçti.

"ONUN GÜNÜNÜ BEKLEDİLER"

Karı koca hakim yapıldılar. Avukatlar avukatlıktan hakimliğe geçerse, 5 yıl o ilde görev yapmazlar. Hemen İstanbul Gaziosmanpaşa’ya karı koca atandılar. 3-4 yıl orada durup sonra Malkara’ya gittiler, üçüncü bölge olacak Malkara’da en az dört yıl durması gerekirken hemen İstanbul’a geri getirildiler. Uygun mahkemeye yerleştirildiler. Nisan’da belli oldu, Ağustos sonunda nöbetçi mahkeme 45’inci Asliye Hukuk oldu. Onun gününü beklediler. Talimatı almış bir avukat, gününde başvurdu. Talimatı almış bir mahkeme, normalde o davayı Ankara’ya gönderecekken orada kabul etti.

ERDOĞAN'A YANIT VERDİ: "ŞİKAYETİ HAZIRLAYAN SENİN AK TOROSLAR ÇETEN"

Eylül sonunda ‘mahkeme açtım’ demişken adli tatil dönüşü ilk gün işlemini yaptı ve İstanbul İl Başkanlığına kayyum atadılar. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, ‘Şikayetçi CHP’li, şikayet edilen CHP’li, benim ne ilgim var’ diyor ya. Söyleyelim, şikayeti hazırlayan senin adliye koridorlarındaki AK Toroslar çeten, hazırlığı yapan yargı kolları başkanın, bulduğunuz işbirlikçi mahkeme eski üyen, atadığınız kayyum heyetini valilik emriyle, polis eliyle baba evine sokmaya çalışıyorsunuz."

ASANSÖRLE YÜKSELDİ

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması kararını veren yargıç Y. Ö., 2009'da İstanbul Barosu'ndan avukatlık ruhsatı aldı. 2018'de İstanbul hakim adayı olarak, İstanbul Gaziosmanpaşa'ya atandı. 2022'de İstanbul'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan Malkara'ya atandı. 2024'te de 5 ve 4 alt bölge hizmeti olmadan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne getirildi. Yargıç atamalarını yakından bilen çevreler, Y. Ö.'nün atama süreçlerine bakıldığında, yargıcın adeta asansörle yükseltildiği izlenimi verdiğini aktardılar.

Özgür Özel'in AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına avukatlık yaptığını dile getirdiği Y. Ö.'nün eşinin de kendisiyle birlikte aynı dönemde yargıç yapıldığı öğrenildi.

Çağlayan Adliyesi'nden sızan bilgilere göre, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum kararı verilmeden önce konuya ilişkin adliyede görevli bürokratlar arasında kimi toplantılar ve değerlendirmeler de yapıldı.