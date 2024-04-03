Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk mazbatasını aldı

Mardin'de oyların yüzde 57'sini alarak en yakın rakibine 112 bin oy farkı atan DEM Partili Ahmet Türk seçimleri kazandı.

AA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 16:11
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk mazbatasını aldı
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DEM Parti'den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, mazbatasını aldı.

Beraberinde bazı milletvekilleri ve partililerle Mardin Adliye Sarayı'na gelen Türk'e mazbatası, İl Seçim Kurulu tarafından verildi. Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Türk, çok inançlı ve kültürlü Mardin'de seçilmesinde bütün vatandaşların katkısı olduğunu belirtti.

"İNANIYORUM Kİ BU SONUÇLAR..."

"İnanıyorum ki bu sonuçlar demokratik gelecek için yeni bir dönemin kapısını açar" diyen Türk, Mardin halkı ile birlikte olmaktan mutluluk ve övünç duyduğunu kaydetti.

Belediyenin imkanlarıyla halka hizmet etmeyi esas alacaklarını anlatan Türk, halka layık olmak için çaba göstereceklerini söyledi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ SEÇİLDİ

Ahmet Türk ilk kez 2014 Yerel Seçimleri’nde siyasi yasaklı olduğu için bağımsız girdiği seçimde büyükşehir belediye başkanı oldu, bir süre sonra yerine kayyum atandı.

Bir süre tutuklu kalan ve daha sonra tahliye edilen Türk, 2019 Yerel Seçimleri’nde Halkların Demokratik Partisi’nden aday oldu, yine kazandı ve yerine kayyum atandı.


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