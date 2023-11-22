Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve beraberindeki heyetle görüştü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:58
Özgür Özel, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi!
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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi.

Özel'e Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer ve Parti Meclisi Üyesi Hüseyin Can Güner eşlik etti.


Arzu Çerkezoğlu CHP DİSK Özgür Özel görüşme

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