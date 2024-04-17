Özgür Özel ‘aşırı sağ'a karşı uyardı: Güç birliği yapmalıyız

Yayınlanma: 17.04.2024 - 13:24

Güncelleme: 17.04.2024 - 13:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKPM Sosyalistler, Demokratlar ve Yeşiller (SOC) Grubu Genel Başkanı Frank Schwabe'nin davetiyle grubun bahar oturumuna katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentine geldi.

Özgür Özel'e, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile milletvekilleri Aysu Bankoğlu ve Yunus Emre eşlik etti.

AKPM İlkbahar Oturumu kapsamında düzenlenen SOC Grubu Toplantısı'na katılan Özgür Özel, yaptığı konuşmada, 75 yıl önce Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşan Strazburg'daki AKPM'de ilk kez bulunuyor olmaktan ve burada gruba hitap etmekten mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin bu çatı altında 18 üyeyle temsil edildiğini belirten Özel, “Partimizin, Avrupa Konseyi’ne ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne bakışı, bu Konseyin ilk toplantısında kabul edilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinden sapmamıştır. Ülkemizin kurucu partisi olarak, demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Avrupa Konseyi’nin temel amacı olan insan hakları ile temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesini ilke edinmiş bir partiyiz" ifadelerini kullandı.

“Kasım ayında CHP Genel Başkanı olarak seçildiğimde, partimizin Avrupa ve dünyadaki kardeş partilerle, yoldaşlarımızla daha sıkı ilişkiler ve dayanışma içinde olması gerektiğinin altını çizmiştik” diyen Özel, Almanya’da SPD Kongresi’ne, Madrid’de Sosyalist Enternasyonal Zirvesi’ne, Bükreş’te Avrupa Sosyalist Partisi Liderler Zirvesi’ne katıldığını anlattı.

"BUNDAN SONRA TEMASLARIMIZI SIKLAŞTIRACAĞIZ"

Partilerinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde görev yapmış çok değerli yöneticiler, milletvekilleri, Avrupa kurumlarını çok iyi bilen isimler olduğunu kaydeden Özel, “Bundan sonra da bu temaslarımızı sıklaştıracağız.” dedi.

CHP olarak geçen yıl partilerinin 100. kuruluş yılını kutladıklarını ifade eden Özel, “Avrupa’nın en köklü sosyal demokrat partilerinden biri olarak, iki hafta önce yerel seçimlerde oy oranımızı yüzde 38’e çıkarıp, 17 milyon 300 bin vatandaşımızın desteğini alarak partimizi ülkemizin birinci partisi haline getirdik” diye konuştu.

Partisinin yerel seçimlerdeki başarısına ilişkin bilgi veren Özel, bugün ülke nüfusunun yüzde 65’inin kazandıkları belediyelerde yaşadığını anlattı. Yönettikleri belediyelerin ülke ekonomisinin yüzde 80’ini temsil ettiğini kaydeden Özel, “Sosyal demokrat bir parti olarak, toplumumuzun tüm kesimlerinden aldığımız bu büyük destekle, sorumluluğumuz artmıştır. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle sosyal demokrat değerlerden ve halkımızın ihtiyacı olan adaletli yönetimden asla taviz vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN TARAFIZ"

Öncüsü oldukları yeni siyasetin kadrolarında, kadınlara ve gençlere daha çok yer verdiklerini vurgulayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Partimizin yönetiminde yüzde 50 kadın var ve yaş ortalamamız 43. Artık daha fazla kadın, daha fazla genç belediye başkanımız var. Katılımcı, bilime inanan kolektif çalışma, halkımızın beklentilerini anlayarak ortak akılla karar alma anlayışı bize başarıyı getirdi. Bu anlayışımız kurucusu olduğumuz Avrupa Konseyi’nin temel değerleri yaşatma iradesinden farklı değil. Kadınların şiddetten korunduğu, eşitlikle toplumun bir parçası olduğu bir toplum düzeni için İstanbul Sözleşmesi’nden tarafız. Demokrasinin ve insan haklarının herkes için güvence altında olması için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden tarafız. Emeğin, emeklinin, gençlerin ekonomik ve sosyal haklarının güvence altında olması için Avrupa Sosyal Şartı’ndan tarafız. Bizim tarafımız belli. Biz kurucu kadrolarımızın gösterdiği rotadan; demokrasiden ve çağdaşlıktan tarafız.”

“AŞIRI SAĞ KITA AVRUPASINDA GÜÇLENDİ”

Özel “Değerli yoldaşlarım artık dünyamız bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Artık sorunlar sınırlarımızı aşan küresel meselelerdir. Bu sorunlar silsilesi halkımızın ekonomik, sosyal koşullarını ve demokrasileri tehdit etmektedir. Aşırı sağ ideolojisi kıta Avrupası'nın pek çok yerinde güçlenmektedir. Yükselen aşırı sağ akımlar ve otoriter rejimler tarihin sayfaları arasına gömdüğümüz zararlı ideolojileri gün yüzüne çıkarma potansiyeline sahiptir. Bu nedenle demokratik siyaseti güçlendirmeli, partiler arasındaki dayanışmayı artırmalıyız. Daha fazla güç birliği yapmalıyız. Gelir eşitsizliği sürdürülemez durumlara ulaşmıştır bu durum hem ulusal hem küresel ölçekte gerilimleri besleyen bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Güvencesiz bırakılan çevrelerin sorunlarına çözüm üretmeliyiz” ifadelerini kullandı.