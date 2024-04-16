TRT, Özgür Özel'in grup toplantısını 6 dakika yayınladı
TRT, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki konuşmasını 6 dakika boyunca canlı olarak yayınladı.
TRT, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinin ardından TBMM'de yaptığı ilk grup toplantısının bir bölümünü yayınladı.
TRT Haber, Özel'in hükümete yönelik eleştirilerde de bulunduğu konuşmanın sadece 6 dakikasını yayınladı. TRT Haber, Özel'in açıklamalarını sosyal medya hesabından da paylaştı.
"CENAZEME İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ
Özel, partisinin 27 Şubat'taki grup toplantısında TRT'ye sert tepki göstermişti.
1 Ocak 2024 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li yöneticilerinin TRT'de 2 bin 592 dakika yer aldığını aktaran Özel, kendisine sadece 43 dakika yer verildiğini açıklamıştı.
Özel, "Er geç, yarın öbür gün ölür de gidersek dirime gelmeyen ölüme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT'yi cenazeme istemiyorum" demişti.
TRT GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ
Özgür Özel, geçen günlerde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile telefonda görüşerek, Gazze'de İsrail'in saldırısına uğrayan TRT çalışanları hakkında bilgi almıştı.
CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı telefonla arayarak, İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaralanan TRT çalışanları hakkında bilgi aldı. Özel görüşmede, saldırıda yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum için geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- Beypazarı maden suyunda 'bor' uyarısı
- Uğur Dündar’dan ‘babalık’ iddiasına yanıt!
- Beypazarı'ndan ilk açıklama
- Bahçeli haritayı 'unuttu'
- 'Cihan abi' formülü konuşuluyor
- Saray'dan yandaş yazara yalanlama
- Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor!
- Özel'den 'genel seçim' mesajı!
- 'İpler kopma noktasına geldi'