TRT, Özgür Özel'in grup toplantısını 6 dakika yayınladı

TRT, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki konuşmasını 6 dakika boyunca canlı olarak yayınladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:15
TRT, Özgür Özel'in grup toplantısını 6 dakika yayınladı
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TRT, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimlerinin ardından TBMM'de yaptığı ilk grup toplantısının bir bölümünü yayınladı. 

TRT Haber, Özel'in hükümete yönelik eleştirilerde de bulunduğu konuşmanın sadece 6 dakikasını yayınladı. TRT Haber, Özel'in açıklamalarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

"CENAZEME İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

Özel, partisinin 27 Şubat'taki grup toplantısında TRT'ye sert tepki göstermişti.

1 Ocak 2024 tarihinden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li yöneticilerinin TRT'de 2 bin 592 dakika yer aldığını aktaran Özel, kendisine sadece 43 dakika yer verildiğini açıklamıştı.

Özel, "Er geç, yarın öbür gün ölür de gidersek dirime gelmeyen ölüme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT'yi cenazeme istemiyorum" demişti.

TRT GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Özgür Özel, geçen günlerde TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ile telefonda görüşerek, Gazze'de İsrail'in saldırısına uğrayan TRT çalışanları hakkında bilgi almıştı.

CHP'den yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'yı telefonla arayarak, İsrail'in Gazze'de Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda yaralanan TRT çalışanları hakkında bilgi aldı. Özel görüşmede, saldırıda yaralanan TRT kameramanı Sami Şehade ve TRT muhabiri Sami Berhum için geçmiş olsun dileklerini iletti" denildi.


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