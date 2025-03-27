Fenomen Danla Bilic'ten boykot çağrısı: 'Sessiz kalan herkes hakkettiği boykotu yaşasın'
Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar büyümeye devam ediyor. Ünlü isimler sürece farklı tepkiler verirken, Danla Bilic sessiz kalanlara sert çıkarak boykot çağrısı yaptı.
Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınması ve ardından tutuklanması, Türkiye genelinde büyük tepkilere yol açtı. Özellikle İstanbul’da, Saraçhane başta olmak üzere pek çok noktada protestolar düzenleniyor. Günlerdir süren eylemler, geceleri de devam ediyor.
İmamoğlu’nun tutuklanması, sanat ve medya dünyasında da yankı uyandırdı.
Tarkan, Can Bonomo, Didem Soydan ve Öykü Karayel gibi isimler sürece açıkça tepki gösterirken, bazı ünlü isimler sessiz kalmayı tercih etti. Bu tutum, sosyal medyada geniş çapta eleştirilere neden oldu.
DANLA BİLİC’TEN SERT TEPKİ VE BOYKOT ÇAĞRISI
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, sessiz kalan ünlülere yönelik sert bir açıklama yaparak boykot çağrısında bulundu. “Sessiz kalan her oyuncu, influencer, şarkıcı, marka, büyük kitlelere sahip herkes hak ettiği boykotu yaşasın, yaşatalım” ifadelerini kullanan Bilic, takipçilerini bu konuda duyarlı olmaya davet etti.
Daha önce de seçim dönemlerinde aktif rol aldığını belirten Bilic, geçmişten bu yana Ekrem İmamoğlu’nu desteklediğini hatırlatarak, “2018’den beri mitingse miting, sandık başında sabahlamaksa sabahlamak, Ekrem Başkan’a destekse destek… Hâlâ eleştiriler alıyorum ama susmamalıyız” dedi.
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