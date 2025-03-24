Özgür Özel hangi markaları boykota çağırdı? İşte CHP boykot listesi...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurttaşları boykota çağırdı. Boykot yapılacak markaları tek tek sıraladı. İşte boykot listesi...

Özgür Özel hangi markaları boykota çağırdı? İşte CHP boykot listesi...
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 23:20

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor. Saraçhane protestolarının 6. gününde Özgür Özel, boykot listesini paylaştı. İşte, CHP boykot listesi...

ÖZGÜR ÖZEL HANGİ MARKALARI BOYKOTA ÇAĞIRDI?

EspressoLab

D&R

İdefix

Demirören AVM

Kilim Mobilya

Türk Petrol

Milangaz

Likitgaz

TRT

TGRT'nin İhlas Ev Aletleri

Turkuaz Yayınevi

Milli Piyango

Misli.com

İddaa.com

ETSTur

CNN Türk

Anadolu Ajansı


Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #BOYKOT #CHP #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

Üniversitelerde boykot var!

Üniversitelerde boykot var!
Özgür Özel CHP'nin boykot listesini açıkladı: İşte o markalar!

Özgür Özel CHP'nin boykot listesini açıkladı: İşte o markalar!
Ekonomik boykot nedir?

Ekonomik boykot nedir?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler