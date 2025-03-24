Özgür Özel hangi markaları boykota çağırdı? İşte CHP boykot listesi...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurttaşları boykota çağırdı. Boykot yapılacak markaları tek tek sıraladı. İşte boykot listesi...
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanmasıyla devam eden süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yurttaşlarla buluşmaya devam ediyor. Saraçhane protestolarının 6. gününde Özgür Özel, boykot listesini paylaştı. İşte, CHP boykot listesi...
ÖZGÜR ÖZEL HANGİ MARKALARI BOYKOTA ÇAĞIRDI?
EspressoLab
D&R
İdefix
Demirören AVM
Kilim Mobilya
Türk Petrol
Milangaz
Likitgaz
TRT
TGRT'nin İhlas Ev Aletleri
Turkuaz Yayınevi
Milli Piyango
Misli.com
İddaa.com
ETSTur
CNN Türk
Anadolu Ajansı
Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #BOYKOT #CHP #Ekrem İmamoğlu
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