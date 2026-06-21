Özgür Özel Burdur’da yurttaşlarla buluştu: 'Alın terinin partisiyiz'

Mutlak butlan kararının ardından yurttaşla buluşma kararı alan CHP lideri Özgür Özel, Burdur genelinde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Özel, ilk olarak Burdur’un Çavdır ilçesinde partisinin ilçe başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya geldi. Partiye yönelik müdahalelere değinen Özel, “Bizi devletin polisini kullanarak zorla binadan attılar, otobüslerimizi aldılar. Ama şunu herkes bilsin, Burdur’dayım, Çavdır’dayım, bir sandalyenin üstündeyim ama milletin gönlündeyim” dedi.

Siyasetin artık sadece salonlarda yapılmayacağını ifade eden Özel, “Bize büyük ve lüks binalar lazım değil. Gerekirse portakal kasasını çevirir, üzerine çıkar milletle buluşuruz. Yaşlanmış ve kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık. Bundan sonra meydandayız, sokaktayız, milletimizle omuz omuzayız” dedi. Yeşilova ilçesindeki yurttaşlarla bir araya gelen Özel, kahvehanede ardından kendisini karşılamaya gelen yurttaşlara seslendi.

‘BİR DAHA ÇIKACAĞIM’

Yeşilova’daki buluşmayı hayatı boyunca unutmayacağını belirten Özel, “Buraya milletvekili, grup başkanı ve genel başkan olarak geldim. Söz veriyorum; buraya iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, bu bankın üstüne bir daha çıkacağım” diyerek konuşmasını tamamladı.

Belediye işçileriyle de bir araya gelen Özel, sosyal demokrat belediyeciliğin başarılı örneklerinden birinin Burdur’da sergilendiğini söyledi. Emek ve alın terinin CHP’nin temel değerleri olduğunu vurgulayan Özel, “Biz emeğin, alın terinin partisiyiz. Türkiye’de emekçiler yeniden iktidar olacak, alın teri yeniden karşılığını alacak. İşçi sınıfı yeniden altın çağını yaşayacak” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur programı kapsamında Bucak Belediyesi Kadın Etüd Merkezi’ni ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik tartışmalara da değinen Özel, “Ekrem başkanımız da başımızın üstünde, Mansur başkanımız da başımızın üstünde. Bu iktidarı kim değiştirecekse Özgür Özel sonuna kadar arkasındadır” diye konuştu.