Özgür Özel: CHP'nin tapusu sadece 1 kişidedir
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya Gazipaşa'da konuştu. Özel, CHP'nin kapılarının herkese açık olduğunu belirterek "Bu evde herkese yer vardır çünkü tapusu Özgür Özel'de değildir" dedi.
Antalya Gazipaşa'da yurttaş ile bir araya gelen CHP lideri Özgür Özel, CHP'yi 'baba evi' olarak tanımladı. Özel, konuşmasında CHP'nin tapusunun yalnızca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'te olduğunu söyledi.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"CHP'ye baba evi diyorum. Başı sıkışan, derde düşen baba evine geliyor çünkü biliyor ki baba evinde yeri hazır. Geçmişte hangi partiye oy vermiş olursa olsun, hangi partiye üye olursa olsun esnafın, çiftçinin, memurun emeklinin bu zor günlerinde CHP dedelerinin partisidir ve bizim baba evimizdir. Bu evde herkese yer vardır çünkü tapusu Özgür Özel'de değildir. Kemal Bey'de de yoktur. Ne Bülent Ecevit'tedir ne de İsmet Paşa'da... Bu evin tapusu bir kişiye kayıtlıdır. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür."
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