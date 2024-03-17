Özgür Özel'den staj ve çıraklık mağdurlarının gözaltına alınmasına tepki: 'Erdoğan, iki elim yakandadır'

Yayınlanma: 17.03.2024 - 18:28

Güncelleme: 17.03.2024 - 19:18

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim çalışmaları kapsamında bugün Adana Seyhan’ı ziyaret etti. Burada yurttaşlara seslenen Özel, belediye başkan adaylarına oy istedi. Özel, Adana'da 16 belediyede aday çıkardıklarını ifade ederek "Şu an itibarıyla 3 belediyemiz var. Ama seçimden sonra göreceksiniz hem Adana Büyükşehir Belediyesi'ni hem de16 belediyenin, gönül ister tamamını, ama tamamına yakınını alacağız” diye konuştu.

"21 BİN KONUT SÖZÜ VERDİ ŞU ANA KADR BİN 589 KONUT YAPTI"

6 Şubat depremlerine değinen Özel, "Biz depremi unutmayacağız. Belediyelerimizin, yeni seçilenlerin de göreve devam edenlerin de öncelikli görevi depreme dirençli kentler inşa etmektir. Depremin hemen ardından üç gün sonra Recep Tayyip Erdoğan söz verdi. Dedi ki ‘bir yıl içinde herkesin evini yapıp teslim edeceğim.’ Adana'da 21 bin konut yapmaya söz verdi. Tam bir yıl sonra bitecekti, 13 ay oldu. Şu ana kadar teslim ettiği konut sayısı bin 589 yüzde 7,5. Türkiye'deki oran da bundan farklı değil" dedi.

“ADANA’DA NEREDEYSE İKİ GENÇTEN BİR TANESİ İŞSİZ”

Özgür Özel şunları söyledi:

“Bugün Türkiye’nin dört bir yanında Adanalı öğrenciler okuyor. Dört bir yanında gelin giden, evlenip de gidenler, yerleşenler var. Bayram geliyor, Adanalı öğrencilerin buraya gelmesi, buradaki öğrencilerin memleketlerine gitmesi, uzakta, ırakta oturanların bayram hasretiyle ailelerine, memleketlerine koşması lazım ancak bir anda baktık ki bilet fiyatları bayram tarihli olunca yüzde 30-40 artmış. Bugün Adana’dan İstanbul’a gitmek için 750 lira olan bilet bin lira, bin 100 lira olmuş. Tayyip Bey’i dinleyip 3 çocuk yapan bir ailenin İstanbul’a gidiş ve gelişi 10 bin lira, 12 bin lira olmuş. Böyle bir durumun sebebi geçen Mayıs ayında enflasyonu düşüreceğim, dövizi, benzini, mazotu düşüreceğim diye iktidara gelip, 19 liralık mazotu 42 lira yapan Tayyip Erdoğan’dır. Adana işsizliğin en yüksek olduğu kentlerden birisi. Bugün resmi ve dar anlamda işsizlik yüzde 9,5. Geniş tabanlı işsizlik yüzde 26. Genç işsizliği deyince rakam Türkiye’de yüzde 40’larda, Adana’da neredeyse 2 gençten biri işsiz.

“BU FAİZ DÜZENİNE, HARAMİLERİN SALTANATINA SON VERECEĞİZ”

Kredi kartı faiz oranını yüzde 4,5’tan 5,5’e çıkardılar, nakit avans çekmek için, kredi kullanırken hazır kredi kullanmak için, hepinizin borcunu ödeyemediğinde kefilsiz kredi çekeceği ya da borcunu ödeyemediğinde gidip de nakit avans çekeceği faizi 5,5’e çıkardılar. Yüzde 30 da bunun vergisi var. Bu hesaplandığında yüzde 113 faize denk geliyor. Emekliye zam verirken TÜİK’e güveniyorlar. Ne demek TÜİK? Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, onun rakamlarını kullanıyorlar, emekliye yüzde 33 zam veriyorlar. Ama kredi kartı faizine gelince yüzde 113 zam uyguluyorlar. Biz CHP olarak bu faiz düzenine, bu haramilerin düzenine, haramilerin saltanatına son vereceğiz.”

“İKİ ELİM YAKANDADIR”

Özel, staj ve çıraklık mağdurlarının AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya'daki mitinginde gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, şunları söyledi:

"Staj mağdurları maalesef stajda sigortaları yattığı halde, çıraklık mağdurları sigorta başlangıcı olduğu halde o günleri emeklilik gününe sayılmadı. Bu sorunu dile getirmek isteyen staj mağdurları Konya'da Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingine gittiler. 40-50 kişi, seslerini duyurmak istediler. Ne yaptı biliyor musunuz Recep Tayyip Erdoğan? Onları gözaltına aldırdı. Telefonlarını toplattı. Otobüslere bindirdi. Buradan sesleniyorum, Recep Tayyip Erdoğan, bundan sonra bu staj mağdurları hakkını alana kadar, çıraklık mağdurları hakkını alana kadar onlarla birlikte mücadele edeceğiz. İki elim yakandadır. Ayrıca EYT'de bir büyük mağduriyet daha var, o da Bağ-Kur'luların yaşadığı mağduriyettir. Tayyip Erdoğan bu soruna çözeceğine geçen seçimde söz vermiştir. Ancak seçimi kazandıktan sonra EYT mağduriyetini unutmuştur. Bu da gündemimizdedir. Bu sorun çözülene kadar da iki elimiz yakasındadır."