Özgür Özel cumhurbaşkanı adayını tarif etti: 'Engel olmak aklımın ucundan geçmez'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel, tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin, "Ekrem İmamoğlu’nun hapiste olması ve aday olamaması bir maliyettir. Rakibinden korkan korkağa maliyettir. Bu maliyeti ortadan kaldırmamak lazım. Benim ‘A, B, C, Z planım İmamoğlu’ dememin sebebi bu" ifadelerini kullandı.

Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Önce bir görelim Tayyip Bey rakibini hapse attı ve onu aday yapmamak için diplomasını iptal ettirdi ama mahkeme sürüyor. Bunun daha Danıştay’ı var. İçerde de olsa adayımız Ekrem Başkandır. Yeter ki diploması dönsün. Bir bunu yaptırmadığını görelim. Rakibinden korkanın Anadolu seçmeninin ona keseceği faturayı görelim.

Tekrar eden seçimde 13 bin farkı 806 bine çıkaran şey Anadolu irfanı denilen şey. Mansur Bey istedikten sonra, toplum istedikten sonra. Anketlere bakılır. Anketlerde kazanıyorsa açık farkla. Kim kazanıyorsa onu aday yapacağız. Ama Ekrem başkanın aday olamamasının faturasını Erdoğan’a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil."

CUMHURBAŞKANI ADAYI TARİFİ

Nefes gazetesine konuşan Özel, cumhurbaşkanı adayını ise şu maddelerle açıkladı:

"Erdoğan’ı yenecek. Eğer halen hapisteyse arkadaşlarımızı hapisten çıkaracak, Demokrasiye dönecek, parlamenter sisteme dönecek, popüler yönetme yeteneği olan insanların güveneceği becerikli bir adayımız olacak bizim. Mansur Yavaş bu adaysa ona engel olmak aklımın ucundan geçmez.”

ABDULLAH GÜL İDDİALARINI YALANLADI

Özel, cumhurbaşkanı adaylığı için 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün isminin geçtiğine yönelik iddiaları ise yalanladı.

Özel, "CHP’ye seçimi kaybettirmek için CHP’yi kendi tabanında tartıştırmaya yönelik dezenformatif bir faaliyet" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

CHP lideri Özgür Özel, dün yaptığı açıklamada, 2 Mart'ta "350 kişilik kadroyu" ve "öne çıkan 20 vaadi" açıklayacaklarını belirterek, "Bu ülkenin sorunlarına kalıcı çözümleri nasıl üreteceğimizi anlatan bir sunumla Türkiye'nin karşısına çıkacağız" demişti.

Özel, "adaylık" tartışmalarına da değinerek "Ekrem Başkan'ın aday olamamasının faturasını Erdoğan'a ödetmeden yeni bir aday çıkartmak doğru değil" diye konuşmuştu.