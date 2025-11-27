Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda gizli teklifi açıklamıştı: AKP'li Abdullah Güler'den 'İmralı' yanıtı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda, İmralı sürecinde AKP’den kendilerine gizli ziyaret teklifi geldiğini açıkladı.

Özel, şunları söyledi:

"Biz daha kararımızı vermeden önce AKP’de etkili bir isim bize “Siz de gelin adaya. Zaten video olmayacak, fotoğraf olmayacak. Ne gün gidildi, dönüldü belli olmayacak. Koster olmayacak, helikopter olacak. Çünkü gazeteciler bekler orada. Helikopterin kalktığı, indiği belli olmayacak. Gidildikten sonra bir gün sorulacak, ‘O iş yapıldı’ denecek. Hatta istiyorsanız kimin gittiği bile gizli kalabilir, ‘CHP’den biri gitti’ deriz. İlla gelin” dedi.

Ben de “Gitmek mi bu o zaman?” dedim. O da “Bu iş böyle olacak” dedi. Bu ziyaretten bizi alıkoyan neyse, AKP de bunu görüyor. Bunun kendince bir maliyet yaratacağını düşünüyor. Üstlenmemek için böyle yapıyor. Komisyonun kamuya açık kısmında da hiç konuşmadılar. “Oylama gizli olsun” dendi. “Oylama yapılmasın” bile dendi"

AKP'DEN ÖZEL'E YANIT GELDİ

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün 11. Yargı Paketi'ne ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güler, CHP Genel Başkanı Özel'e yanıt verdi. Güler, "İmralı'daki hükümlü ile bundan sonraki süreç de dahil, komisyonumuzun da bilgisi dahilinde sorular soruldu, bilgiler alındı. Bu da komisyonda paylaşılacak. Sayın Özel'i ciddi davranışa davet ediyoruz. Biz çelik çomak oynamıyoruz. Ülkemizin çok ciddi meselesini yürütüyoruz" dedi.

GÜLER'İN GERGİN HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Güler, Özel'in açıklamalarının yalan olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"CHP gibi bir partinin Genel Başkanı, sabah mı gittiler akşam mı gittiler, helikopterlerle mi gittiler. Bu mudur önemli olan. Yalan arkadaşlar. Bu sürecin kimler tarafından yürütüldüğünü bütün kamuoyu biliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yetkilendiren arkadaşımız belli. Biri benim, biri Efkan Bey yine parti sözcümüz Ömer Çelik ve Özlem Zengin Hanımefendi. Kimmiş bu yetkili, açıkça söylesin. İşi magazinleştirmesinler. Herkes büyük bir özenle buraya katkı sağlasın. Komik komik uydurma ifadelerle bu işi basitleştirmesinler."