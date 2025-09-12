Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel’den 12 Dev Adam’a tebrik: “Yürekten kutluyorum”

12.09.2025 23:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı’nı kutladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tebrikler 12 Dev Adam! Avrupa Şampiyonası’nda adını finale yazdırarak hepimizin göğsünü kabartan A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten kutluyor; final müsabakasında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

 

İlgili Konular: #Özgür Özel #12 dev adam