Özgür Özel'den Avcılar mitingine çağrı: 'Milletimizle birlikteyiz!'

CHP, erken seçim ve tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor!" mitingleri devam ediyor.

CHP, İstanbul Avcılar Marmara Caddesi'nde bugün saat 20:30'da miting düzenleyecek.

"SOKAKLARDAYIZ"

CHP lideri Özel, miting öncesi X hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Adalet için bu akşam sesimizi Avcılar’dan yükselteceğiz!

Sokaklardayız, meydanlardayız, milletimizle birlikteyiz!"

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Avcılar mitingi için yaptığı çağrıda şunları kaydetmişti:

"Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız. Adaletsizlik nerdeyse onun tam karşısında duracağız.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Avcılar’daki tüm dostlarımızı davet ediyorum."