Özgür Özel'den Avcılar mitingine çağrı: 'Milletimizle birlikteyiz!'

CHP, erken seçim ve tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor!" mitingleri devam ediyor.
CHP, İstanbul Avcılar Marmara Caddesi'nde bugün saat 20:30'da miting düzenleyecek.
"SOKAKLARDAYIZ"
CHP lideri Özel, miting öncesi X hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:
"Adalet için bu akşam sesimizi Avcılar’dan yükselteceğiz!
Sokaklardayız, meydanlardayız, milletimizle birlikteyiz!"
İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?
Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Avcılar mitingi için yaptığı çağrıda şunları kaydetmişti:
"Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız. Adaletsizlik nerdeyse onun tam karşısında duracağız.
Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Avcılar’daki tüm dostlarımızı davet ediyorum."