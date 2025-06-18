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Özgür Özel'den Avcılar mitingine çağrı: 'Milletimizle birlikteyiz!'

Özgür Özel'den Avcılar mitingine çağrı: 'Milletimizle birlikteyiz!'

18.06.2025 14:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Avcılar mitingine çağrı: 'Milletimizle birlikteyiz!'

CHP lideri Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor!" mitingleri kapsamında, bu akşam İstanbul'un Avcılar ilçesinde düzenlenecek miting için yurttaşlara çağrı.

CHP, erken seçim ve tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü için başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor!" mitingleri devam ediyor.

CHP, İstanbul Avcılar Marmara Caddesi'nde bugün saat 20:30'da miting düzenleyecek.

"SOKAKLARDAYIZ"

CHP lideri Özel, miting öncesi X hesabından yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

"Adalet için bu akşam sesimizi Avcılar’dan yükselteceğiz!

Sokaklardayız, meydanlardayız, milletimizle birlikteyiz!"

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

Tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Avcılar mitingi için yaptığı çağrıda şunları kaydetmişti:

"Bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Asla yılmayacağız. Adaletsizlik nerdeyse onun tam karşısında duracağız. 

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya Avcılar’daki tüm dostlarımızı davet ediyorum."

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Özgür Özel #Avcılar