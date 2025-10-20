Özgür Özel'den 'Aziz İhsan Aktaş' iddianamesine ilk tepki: 'Perişanlık belgesi' dedi, tahliye çağrısı yaptı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “Aziz İhsan Aktaş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü” soruşturmasını tamamladı.

Aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 200 kişi hakkında hazırlanan iddianame tamamlanarak İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunuldu.

"İFTİRA KAMPANYASI YÜRÜTÜLDÜ"

Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi açılışında konuşan CHP lideri Özgür Özel, hazırlanan iddianame sonrası şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partili belediyeler önemli işler yapmaya başladıkça, bununla ilgili memnuniyet oranları bariz şekilde artınca, ilk önce 'silkelenmelerine' yönelik talimat verilmişti. SGK borçları, vergi borçları faiziyle bir kerede ödenmesi istenmişti. Amaç hizmetlerin aksaması, memnuniyetin düşmesiydi. Birçok belediyede bu silkelemede amaçlarına ulaştılar ama vatandaşlar hizmet aksıyorsa neden aksadığını biliyor oluşu... Belediye başkanlarımız mali disiplini önemseyerek, kaynak yaratarak, israftan kaçınarak hizmete yoğunlaştılar.

Diğer taraftan belediye başkanlarımıza yönelik inanılmaz bir itibarsızlaştırma, iftira kampanyası yürütüldü. Geçen yıl 2 Ekim günü, Anayasa’ya aykırı şekilde, siyasi bir görevdeyken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan kişi 9 Ekim’de görevine başladı, 30 Ekim’de Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atayarak süreci başlattı. Ardından Beşiktaş Belediyesi’ne yapılan operasyonlarla 16 belediye başkanımız tutuklandı. Aylardır iddianameleri bekliyoruz, 'iddianame gelsin' dedik. Nihayet bu akşam mesai bitiminde iddianame ortaya çıktı. Aylardır söylediğimiz gibi, 'ipe sapa gelmez iftiraları bir araya getiremiyorsunuz' dediğimiz meselenin ne kadar gerçek olduğunu, bir torbanın içine ilgili, ilgisiz bir birleriyle neden-sonuç ilişkisi kurulamayan, kanıtlardan mahrum ve iddiaların havada kaldığı bir perişanlık belgesiyle karşı karşıyayız.

"TEL TEL DÖKÜLEN İDDİANAMEYİ GÖREBİLDİK"

'Yargılanmak için değil, yargılamak için şu iddianameyi ortaya koyun' diyorduk. Büyük bir tutarsızlık ve tel tel dökülen iddianameyi görebildik. Şimdi yargılama evresine geçiliyor. Artık bu işin bahanesi kalmamıştır. Tüm deliller toplanmıştır. Tutuksuz yargılama esastır. Kimsenin kaçacağı bir yer yoktur. Tüm belediye başkanlarımız için tutuksuz yargılama bekliyoruz. Hodri meydan. Orada iddialar ortaya konulacak, savunmalar yapılacak, deliller tartışılacak. Bir yıldır süren bu zulüm artık bitmeli. Mussolini’nin ön infaz yöntemleriyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir.

Bu açılış sırasında bunları da ifade etmek istedim; konu çok sıcak. Bırakın kent lokantaları, kreşler, öğrenci yurtları açmaya devam edelim. Bu arkadaşlar görevde yokken İstanbul’da hiç kreş yoktu. Şimdi 18’e çıktı. Öğrenci yurdu sayımız 75’e ulaştı. Ankara’da Mansur Yavaş’ın yükseköğretim öğrencilerine yönelik yaratıcı barınma modelleri örnek alınmalıdır. İftiralar, bu başarıların korkusundan kaynaklanıyor. Ekrem Başkanımızın da, Mansur Başkanımızın da, tüm arkadaşlarımızın da sonuna kadar arkasındayız. Her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz."