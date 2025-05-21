Özgür Özel'den Çerkes Sürgünü mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.
Özel, mesajda şunları kaydetti:
"Çerkes halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hala yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum."
Çerkes halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 21, 2025
Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hâlâ yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum.#21Mayıs1864 pic.twitter.com/Y2PYN2KoAK