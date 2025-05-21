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Özgür Özel'den Çerkes Sürgünü mesajı!

Özgür Özel'den Çerkes Sürgünü mesajı!

21.05.2025 11:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den Çerkes Sürgünü mesajı!

CHP lideri Özgür Özel, Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sürgün yollarında hayatını kaybedenleri andı, Çerkes halkının acısını paylaştığını belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Özel, mesajda şunları kaydetti:

"Çerkes halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hala yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum."

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