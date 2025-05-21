Özgür Özel'den Çerkes Sürgünü mesajı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 21 Mayıs Çerkes Sürgünü'nün 161. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Özel, mesajda şunları kaydetti:

"Çerkes halkının tarihindeki en karanlık günlerden birinin yıl dönümündeyiz. Sürgün yollarında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, bu büyük acının izlerini hala yüreğinde taşıyan tüm Çerkes vatandaşlarımızın derin kederini paylaşıyorum."