Özgür Özel’den Edirne çağrısı: “Yoksulluğu yok edeceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajla Edirne’de düzenlenecek eyleme yurttaşları davet etti. Özel, açıklamasında yoksulluk, güvencesizlik ve eşitsizlik vurgusu yaparak iktidara yönelik sert mesajlar verdi.
“Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok edeceğiz. Güvencesizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe son vereceğiz” ifadelerini kullanan Özel, kimsenin “bir avuç insanın hesabına terk edilmeyeceğini” söyledi.
CHP lideri, Edirne’de yapılacak buluşmanın partisinin sürdürdüğü “Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 76’ncısı olacağını belirterek, “76’ncı eylemimizde, Edirne’den iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz” dedi.
Yoksulluğu yönetmeyeceğiz, yoksulluğu yok edeceğiz. Güvencesizliğe, haksızlığa, eşitsizliğe son vereceğiz.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 19, 2025
Bu ülkede kimseyi bir avuç insanın hesabına terk etmeyeceğiz.
76’ncı eylemimizde, Edirne’den iktidar yürüyüşümüzü büyütüyoruz.
20 Aralık Cumartesi | 13.30 | Edirne… pic.twitter.com/1kF3GE0Y9c
Miting 20 Aralık Cumartesi günü saat 13.30’da Edirne Saraçlar Caddesi’nde gerçekleştirilecek.