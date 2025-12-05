TİP, MESEM protestosunda tutuklamayı Samsun'da protesto etti: 'Çocukları staj adı altında ölüme göndermenize sessiz kalmayacağız'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Samsun örgütü, MESEM'i protesto eden TİP’li 16 gencin tutuklanmasına tepki gösterdi. TİP'li gençler için yapılan basın açıklamasında, "MESEM yani meslek öğrenimi adı altında on beş yaşında çocuklar günde on saat, on iki saat durmaksızın çalışıyor. Bu çocuklar staj yapmıyor. İş falan öğrenmiyor. Kölelik şartlarında patronların işini görüyor. Hem de bunu asgari ücretin üçte birine yapmak zorunda kalıyorlar. Kendi çocuklarına milyonluk özel okulları, süslü kolejleri layık gören iktidar ise bu ülkenin çocuklarına ancak ucuz işçi olmayı layık görüyor" ifadeleri yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katıldığı Türkiye Yüzyılı Mesleki ve Teknik Eğitim Zirvesi sırasında MESEM uygulaması sırasındaki çocuk işçi ölümlerini protesto eden TİP üyesi 17 gençten 16’sının tutuklanmasına tepkiler devam ediyor. TİP Samsun İl Yürütme Kurulu Üyesi Selin Gazeloğlu, İlkadım ilçesindeki Bulvar AVM önünde yaptığı basın açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda sesimizi duyan, toplandığımızı gören herkesi bir dakika durup bizi dinlemeye davet ediyoruz. Bu ülkede 8.7 milyon çocuk yoksul. Bu ülkede sadece bu sene okulda olması gereken 85 çocuk iş cinayetlerinde katledildi. Bu ülkede sadece bu sene her hafta iki çocuk çalışırken öldü, öldürüldü. Bu ülkede çırak ve stajyerlik adı altında iki milyon çocuk devlet eliyle işçileştirildi. Koşup oynaması, dersinden başka derdi olmaması gereken bu ülkenin çocukları inşaatlarda, tarlalarda, fabrikalarda çalışırken can veriyor.

"ÇOCUKLARI ÖLDÜRENLER DEĞİL, BUNA SUSMAYANLAR TUTUKLANIYOR"

MESEM yani meslek öğrenimi adı altında15 yaşında çocuklar günde 10 saat, 12 saat durmaksızın çalışıyor. Bu çocuklar staj yapmıyor. İş falan öğrenmiyor. Kölelik şartlarında patronların işini görüyor. Hem de bunu asgari ücretin üçte birine yapmak zorunda kalıyorlar. Kendi çocuklarına milyonluk özel okulları, süslü kolejleri layık gören iktidar ise bu ülkenin çocuklarına ancak ucuz işçi olmayı layık görüyor. MESEM adı altında çocukları gönderdikleri, hiçbir denetimi olmayan iş yerlerinde çocuklar ölüyor, öldürülüyor. Ancak bu ülkede ne hikmetse çocukları öldürenler değil, buna susmayanlar tutuklanıyor. Dün de 16 gencecik yoldaşımızı tam bu sebeple tutukladılar. Patron kuruluşlarından başka savunanı olmayan bu çocuk köleliği programını protesto eden Türkiye İşçi Partili öğrenciler dün saatlerce bekletildikleri Bakırköy Adliyesi’nde adeta esir alındı. Bu gençler, günlerdir sokak sokak dolaşıp çocuklar okullarda bir öğün yemek yiyebilsin diye imza toplayan gençlerdir.

"ÇOCUKLARI STAJ ADI ALTINDA ÖLÜME GÖNDERMENİZE SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

MESEM adı altında ölüme gönderdikleri 14 yaşındaki Arda’nın hesabını soran 18 yaşındaki Zeynep şu an cezaevinde. 16 yaşındaki Erol Can’ın hesabını soran 20 yaşındaki Merve şu an cezaevinde. Aynı kölelik çalıştayını protesto eden Özel Öğretmenler Sendikası üyesi 4 öğretmeni de yaka paça, ters kelepçeyle gözaltına aldılar. Velilerden sadece yüzde 1,5 bütçe ayırıp çocuklara bir öğün yemek vermeyi çok gören saray rejiminin derdi aç çocuklar değil… Çalışırken ölen çocuklar değil. Binbir yoklukla okuyan gençler değil. Dertleri susmayan gençleri tutsak etmektir. 11. Yargı Paketi adı altında katilleri, tecavüzcüleri, uyuşturucu tacirlerini serbest bırakmaya hazırlanan iktidar, cezaevlerini hak arayan gençlerle doldurmak istiyor. Oysa bilmedikleri bir şey var; çocuklar uyurken susulur, ölürken değil.

Vergileri yandaş müteahhitlere peşkeş çekmenize, çocukları aç okula göndermenize sessiz kalmayacağız. Kendi çocuklarınızı özel okullarda okuturken bu ülkenin çocuklarını yoksulluğa mahkûm etmenize sessiz kalmayacağız. Çocukları staj adı altında ölüme göndermenize sessiz kalmayacağız. Gençleri cezaevine tıkmanıza sessiz kalmayacağız. Çocukları köleleştiren MESEM kaldırılsın. Patronların isteğiyle bu zulme göz yuman Yusuf Tekin görevden alınsın. Tutuklu tüm öğrenciler ve öğretmenler derhal serbest bırakılsın."