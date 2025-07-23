Özgür Özel'den Erzurum Kongresi’nin 106. yılında anlamlı mesaj

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümünde sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşım yaptı.

Özel, 23 Temmuz 1919’da toplanan Erzurum Kongresi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"106 yıl önce Erzurum Kongresi’nde bu millet, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' diyerek ayağa kalktı. Tek adam iradesine karşı milli irade savunuldu, kurtuluşun yolu çizildi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kongre katılımcılarını saygı ve minnetle anıyorum."

Özel’in paylaşımı, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü ve binlerce beğeni aldı.



