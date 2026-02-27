CHP Genel Başkanı Özel, 34 yıl önce yaşanan Hocalı Katliamı’nın yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Özel, "34 yıl önce Hocalı’da acımasızca katledilen Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi rahmetle anıyor, yaşanan insanlık suçunu bir kez daha lanetliyorum." dedi.
Özgür Özel'den Hocalı mesajı: İnsanlık suçunu bir kez daha lanetliyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hocalı Katliamı’nın 34’üncü yıl dönümünde yaptığı açıklamada yaşamını yitirenleri andı, katliamı “insanlık suçu” olarak nitelendirdi.
27.02.2026 00:41:00
ANKA
