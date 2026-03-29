Özgür Özel’den Kuşadası mitingine çağrı!

CHP Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından, yarın (29 Mart) saat 14.00’da Aydın Kuşadası’nda bulunan İsmail Cem Meydanı’nda miting düzenleyecek.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından miting için çağrıda bulunarak “Bu yolda bize ömür biçenlere, 'vazgeçerler' diyenlere cevabımızı meydanlarda veriyoruz! Teslim olmayanlarla, omuz omuza duranlarla yarın Kuşadası’nda buluşuyoruz.” ifadelerini kullandı.
Bu yolda bize ömür biçenlere, 'vazgeçerler' diyenlere cevabımızı meydanlarda veriyoruz!— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 28, 2026
