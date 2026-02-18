Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özgür Özel'den Ramazan mesajı

18.02.2026
CHP lideri Özgür Özel, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan ayının ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Dayanışmayı büyüten, adaleti ve umudu güçlendiren yarınlara vesile olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum." ifadesini kullandı.

