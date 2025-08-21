Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan Sivas mitingine çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cuma günü Sivas'ta yapacağı mitinge çağrı yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özel, şunları yazdı:

"Ak Parti’nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara, bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor.

Ama biz bu düzeni değiştireceğiz; herkes için adil, eşit ve özgür bir düzeni getireceğiz!

Yarın akşam Sivas’ta buluşuyoruz!"

İMAMOĞLU: BU YÜRÜYÜŞÜN SONUNDA YİĞİTLİK KAZANACAK

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Sivas'ta düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 18.00'de Sivas Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek. İmamoğlu mitinge ilişkin, "Bu yürüyüşün sonunda yiğitlik kazanacak, mertlik kazanacak, millet kazanacak. Sivaslı hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.