Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'ndan Sivas mitingine çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cuma günü Sivas'ta yapacağı mitinge çağrı yaptı.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Özel, şunları yazdı:
"Ak Parti’nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara, bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor.
Ama biz bu düzeni değiştireceğiz; herkes için adil, eşit ve özgür bir düzeni getireceğiz!
Yarın akşam Sivas’ta buluşuyoruz!"
Ak Parti’nin kara düzeni, çocuklara, kadınlara, bebeklere, askerlere, doğaya, hayvanlara, bu ülkeye iyi gelmiyor.— Özgür Özel (@eczozgurozel) August 21, 2025
Ama biz bu düzeni değiştireceğiz; herkes için adil, eşit ve özgür bir düzeni getireceğiz!
Yarın akşam Sivas’ta buluşuyoruz!
🗓️22 Ağustos Cuma
⏰18.00… pic.twitter.com/rVwE1Jij8O
İMAMOĞLU: BU YÜRÜYÜŞÜN SONUNDA YİĞİTLİK KAZANACAK
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, partisinin yarın Sivas'ta düzenleyeceği mitinge yurttaşları davet etti.
CHP, yarın saat 18.00'de Sivas Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek. İmamoğlu mitinge ilişkin, "Bu yürüyüşün sonunda yiğitlik kazanacak, mertlik kazanacak, millet kazanacak. Sivaslı hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum." mesajını paylaştı.
Bu yürüyüşün sonunda yiğitlik kazanacak, mertlik kazanacak, millet kazanacak.— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) August 21, 2025
Sivaslı hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum.
22 Ağustos Cuma 18.00
Sivas Cumhuriyet Meydanı pic.twitter.com/CC3uxEhiu8