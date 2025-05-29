Özgür Özel’den TİSK ziyareti: 'Sadece sendikalarla iletişim halinde olmayı doğru bulmuyoruz'

TİSK ziyaretinin ardından Özel şöyle konuştu: “Ziyaretimizin sebebi olan asgari ücrete ara zam beklentimizi ve yürüttüğümüz çalışmayı aktardık. Asgari ücret sürecinde sadece sendikalarla iletişim halinde olmayı doğru bulmuyoruz bu konunun en büyük muhataplarından işverenlerle de görüşülmesi gerektiğini düşünüyoruz. TİSK’i dinlemeyen bir süreci yürütmek yerine işverenleri dinlemek bizim açımızdan son derece önemliydi. Sorunun çözümü için çözüm önerilerimizi paylaşmaya, paydaşlarla görüşmeye devam edeceğiz”

İŞVERENLERİ DE GÜVENCE ALTINA ALACAK BİR TEKLİF ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR

İşverenleri de güvence altına alacaklarını vurgulayan Özel, “Bu birinci tur görüşmelerdi. İşverenleri güvence altına alacak bir çalışma ile süreci ilerleteceğiz” dedi.

DİYARBAKIR’DAKİ GÖZALTILARI DEĞERLENDİRDİ

Diyarbakır’da “Azadi İmamoğlu” pankartlarının sökülmesi ve CHP’lilerin gözaltına alınmasına ilişkin de soruyu yanıtlayan Özel, “Tutuklu ve suçu ispat edilmemiş biri için özgürlük talep etmek temel bir haktır” diyerek gözaltı ve baskıları kınadığını vurguladı.