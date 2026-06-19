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Özgür Özel'den YKS mesajı: İçiniz ferah, zihniniz açık olsun

Özgür Özel'den YKS mesajı: İçiniz ferah, zihniniz açık olsun

19.06.2026 23:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel'den YKS mesajı: İçiniz ferah, zihniniz açık olsun

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, YKS öncesi öğrencilere başarı dileklerini iletti. Gençlerin geleceğinin birkaç saatlik sınavla belirlenmesini doğru bulmadığını belirten Özel, "Yarının, hayallerinize uzanan yolda güzel bir başlangıç olmasını diliyorum" dedi.

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CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere yönelik bir mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, bir yıl boyunca sınava hazırlanan gençlerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti.

Özgür Özel şunları söyledi:

“Yarın YKS’ye girecek sevgili genç arkadaşlarım;   

Bir yıl boyunca döktüğünüz alın terinin karşılığını almanızı temenni ediyorum.

Gençlerin geleceğinin birkaç saatlik bir sınavla şekillendirilmesini doğru bulmasam da yarının, hayallerinize uzanan yolda güzel bir başlangıç olmasını diliyorum.

Yarın, emeklerinizin hayallerinizle buluşması için dua ediyor olacağım. 

Hepinize yürekten başarılar.

İçiniz ferah, zihniniz açık olsun.”

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