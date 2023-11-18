İktidarın 'halkın sofrasına' göz diktiğini söyleyen DİSK Başkanı Çerkezoğlu: Çekin elinizi

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:21

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul’dan başlattığı “Gelirde Adalet, Vergide Adalet” yürüyüşünü Ankara’da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel’in katılımı ile bitirdi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidara seslenerek “Eğer vergi gelirlerinizi artırmak istiyorsanız artık halkın cebine bakmaktan vazgeçin. Etrafınıza bakın. O rekorlar kıran şirketlere, kur korumalılardan milyonlar kazananlara bakın. Çekin artık elinizi soframızdaki ekmekten” dedi. Özel ise “Bütün haklı taleplerinize meydandaysa meydanda, sokaktaysa sokakta, grevdeyse grevde destek vereceğiz. Yanınızdayız” diye konuştu.

‘GERÇEKTEN KOPMUŞ ZİHNİYET’

DİSK’in 13 Kasım’da Kadıköy’den başlattığı yürüyüş, Gebze, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Eskişehir üzerinden dün Ankara’da geniş bir katılımla tamamlandı. Çerkezoğlu, yol boyunca binlerce işçinin kendilerine destek verdiğini söyledi. Çerkezoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Bu hayat pahalılığı ve vergi adaletsizliği cenderesinden hayatta kalmaya çalışan milyonlarca işçinin adımları, bizimle olacak demiştik. Gerçekten de her adımda biraz daha büyüdük. Biliyoruz ki DİSK yürürse, işçiler yürürse bütün karanlık dağılır. İki yıldır vergide adalet için eylemler yaptık. Kanun teklifimizi anlattık. Hayat pahalılığı karşısında üzerimizdeki vergi yükünü artıranlar, bizi görmek istemeyenler, alım gücümüzün daha da geriye gitmesine neden olanlar bu meydanı görsünler. Milyonlarca işçinin adalet talebini getirdik bu meydana.”

İşçilerin her gün daha fazla yoksullaştığını belirten Çerkezoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, “Aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” sözlerine gönderme yaparak “Bu ülkeyi bunu diyecek kadar gerçeklerden kopmuş bir zihniyet yönetiyor” dedi.

DİSK’in beş maddelik yasa teklifini anımsatan Çerkezoğlu, taleplerini şöyle sıraladı:

“Gelir vergisi oranının yüzde 10’a düşürülmesi, vergi tarifesi dilimlerinin yeniden değerleme oranları kadar artması, asgari ücret istisnasının doğru biçimde matrahtan uygulanmasını istiyoruz. Bir dönemi kapatmaya kararlıyız. Asgari ücretin o göstermelik masalardaki belirlemelerin dönemini kapatıyoruz.”

‘TALEPLERİN YANINDAYIZ’

CHP lideri Özel ise “20 milyon emekçinin adaletsiz vergi dilimleri yüzünden ocak ayından beri aldıkları maaş eriyor, hakları yeniyor. Türkiye’de vergilerin yüzde 67’si dolaylı vergiler olarak çocuk bezinden, içtiğimiz sudan alınıyor. Yani bugün Türkiye’de kâr edenlerden alınan verginin 10 katı yoksullardan alınıyor. Bu adaletsiz vergi düzenine itiraz ediyoruz” dedi.

Fotoğraflar: Necati Savaş