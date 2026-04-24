Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Onursal Adıgüzel'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 09.30 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.

Özel'in, burada tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i ziyaret ettiği belirtildi. Özel saat 11.00'de cezaevinden ayrıldı.

BURSA'YA GEÇTİ

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sonra Özel, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.

Özel'in saat 14.30 sularında Bursa'ya geçerek Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda Bozbey ile görüşmesi bekleniyor.