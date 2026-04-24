Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Onursal Adıgüzel'i ziyaret etti

24.04.2026 12:44:00
Güncellenme:
ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Marmara Cezaevi'nde tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i ziyaret etti. Özel, Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saat 09.30 sıralarında Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne geldi.

Özel'in, burada tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'i ziyaret ettiği belirtildi. Özel saat 11.00'de cezaevinden ayrıldı.

BURSA'YA GEÇTİ

Yaklaşık bir buçuk saat süren ziyaret sonra Özel, tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaret etmek üzere Bursa'ya hareket etti.

Özel'in saat 14.30 sularında Bursa'ya geçerek Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda Bozbey ile görüşmesi bekleniyor.

CHP lideri Özgür Özel, resepsiyondan Erdoğan’la tokalaşmadan ayrıldı: ‘Millet dik durmamızı bekliyor’ TBMM Tören Salonu’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tokalaşmadan tören salonundan ayrıldı. Özel, partisine süren operasyonlarla ilgili “Millet bizden dik durmamızı, dirençli olmamızı, sandığı getirmemizi ve iktidarı almamızı bekliyor. Onun için var gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.
Özgür Özel ve TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki arasındaki 'çay' diyaloğu gündem oldu: 'Haysiyet cellatlığına teslim olmayız' Dün akşamki 23 Nisan resepsiyonunda dikkat çeken anlar yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki arasındaki 'çay' diyaloğu sosyal medyada gündem oldu.
'Yandaş'tan al haberi... TBMM Karma Komisyonu'nda en çok fezleke Özgür Özel'e Yunanistan'da AB tarım desteklerinde yolsuzluk şüphesiyle 13 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırıldı. Türkiye'de ise TBMM Karma Komisyonu'nun gündeminde 1052 fezleke bulunuyor. En fazla dosyası olan isim ise 52 fezleke ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel.