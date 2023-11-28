Özgür Özel, Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı ile görüştü!

Yayınlanma: 28.11.2023 - 20:58

Güncelleme: 28.11.2023 - 20:58

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini aktardı.

Özel paylaşımında, "Astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi başta, sorunlarının çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

