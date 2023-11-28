Özgür Özel, Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı ile görüştü!

CHP lideri Özel, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

AA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 20:58
Özgür Özel, Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı ile görüştü!
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu ve Murat Bakan ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Başkanı Hamza Dürgen ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiklerini aktardı.

Özel paylaşımında, "Astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi başta, sorunlarının çözümü için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.


CHP Özgür Özel Yankı Bağcıoğlu özlük hakları Murat Bakan astsubay

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