Özgür Özel’den ‘Tahir Elçi’ anması

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:15

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:15

Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Baro Başkanı iken tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2015'te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Tahir Elçi’yi anan bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Aramızdan ayrılışının 8'inci yılında katledilen insan hakları savunucusu Tahir Elçi'yi saygıyla anıyorum. Sorumlular hesap verene, adalet yerini bulana kadar yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız.”