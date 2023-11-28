Özgür Özel’den ‘Tahir Elçi’ anması

CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda katledilen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’yi andı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:15
Özgür Özel’den ‘Tahir Elçi’ anması
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Cumhuriyet Halk Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Diyarbakır Baro Başkanı iken tarihi dokunun tahrip olmasına tepki amacıyla 28 Kasım 2015'te, merkez Sur ilçesindeki Yenikapı Sokak'ta bulunan tarihi Dört Ayaklı Minare'nin önünde basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Tahir Elçi’yi anan bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Özel, şu ifadeleri kullandı: 

“Aramızdan ayrılışının 8'inci yılında katledilen insan hakları savunucusu Tahir Elçi'yi saygıyla anıyorum. Sorumlular hesap verene, adalet yerini bulana kadar yaşananları unutmayacağız, unutturmayacağız.”


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