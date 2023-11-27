CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimler için stratejiyi belirlediklerini açıkladı: Anket ayarı

CHP’nin İstanbul’daki il başkanları toplantısında yerel seçimler masaya yatırıldı. Genel Başkan Özgür Özel, “Üç büyükşehir belediye başkan adayımız dışında kimseye verdiğimiz bir söz yok” dedi. Özgür Özel, aday belirleme sürecinde yedi farklı oluşumla memnuniyet anketleri yapacaklarını söyledi. Anket çalışmasının hem CHP’li belediyelerde hem de kazanma umudunun yüksek olduğu yerlerde yapılacağını belirten Özel, “Kadınlardan yana tavır koyacağız. Birden çok aday kazanıyorsa kararı örgütlerimizle vereceğiz” dedi. Diğer partilerin yönetimindeki yerlerde ise önseçim var.

Nagihan Yılkın
Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00
CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimler için stratejiyi belirlediklerini açıkladı: Anket ayarı
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP il başkanları İstanbul buluşmasının son gününe katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, yerel seçime ilişkin mesajlar verdi. CHP lideri, bugünden itibaren sahaya çıkacaklarını ve memnuniyet anketi yapacaklarını söyledi. “Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileriye taşımış olan, seçildiğinde yaptığı işlerle ileride olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde” dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti: “Yedi birim anket yapacak. Çıkan sonuçlar hem elektronik ortamda hem yapay zekâ marifetiyle değerlendirilecek. Anketler sonrası kazanacak adaylar arasında kadın adaylarımız varsa tavrımızı onlardan yana koyacağız. Eğer birden çok aday kazanıyorsa kararı mutlaka örgütümüzle birlikte vereceğiz.”

Özel konuşmasında “Başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilan ettiği bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir adayımız (Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özlem Çerçioğlu) dışında kimseye verilmiş sözüm yok” dedi.

ÖNSEÇİM VURGUSU

Örgüt denetiminde önseçim vurgusu yapan Özel, “Önseçimden vazgeçmek diye bir şey yok. Aday belirlenirken doğru yöntem, önseçim diyorsanız bu olacak. Ön seçimden bir adım geri atmadık, atmayacağız da” ifadelerini kullandı.

CHP’li kaynaklardan alınan bilgiye göre önseçimlerin nerelerde yapılacağını tek bir kriterle tarif etmek mümkün değil. CHP’nin halihazırda yönettiği belediyelerinin neredeyse tamamında memnuniyet anketi, diğer partilerin yönetimindeki belediyelerin büyük kısmı için de önseçim yapılacak. Belediye meclis üyelikleri için CHP’nin yönettiği ve belli nüfus büyüklüğünün üstündeki ilçelerde fermuar sistemli önseçim planlanıyor. Yani tek sayılı sıralar önseçimle, çift sayılı sıralar atamayla tespit edilecek.


CHP CHP Genel Başkanı Özgür Özel Özgür Özel

İlgili Haberler

Özgür Özel'den 'Akşener ile görüşme' açıklaması

Özgür Özel'den 'Akşener ile görüşme' açıklaması
Özgür Özel’den yerel seçim açıklaması: ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'

Özgür Özel’den yerel seçim açıklaması: ‘Üç belediye başkan adayımız haricinde...'
Özgür Özel'den dış atak

Özgür Özel'den dış atak

En Çok Okunan Haberler