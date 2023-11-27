CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimler için stratejiyi belirlediklerini açıkladı: Anket ayarı

Yayınlanma: 27.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 03:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP il başkanları İstanbul buluşmasının son gününe katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada, yerel seçime ilişkin mesajlar verdi. CHP lideri, bugünden itibaren sahaya çıkacaklarını ve memnuniyet anketi yapacaklarını söyledi. “Vatandaşın gönlünde olan, partisini ileriye taşımış olan, seçildiğinde yaptığı işlerle ileride olan bütün belediye başkanlarımız bizim de gönlümüzde” dedi.

Özel sözlerine şöyle devam etti: “Yedi birim anket yapacak. Çıkan sonuçlar hem elektronik ortamda hem yapay zekâ marifetiyle değerlendirilecek. Anketler sonrası kazanacak adaylar arasında kadın adaylarımız varsa tavrımızı onlardan yana koyacağız. Eğer birden çok aday kazanıyorsa kararı mutlaka örgütümüzle birlikte vereceğiz.”

Özel konuşmasında “Başarmaya mecbur olduğumuz bir süreci yöneteceğiz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilan ettiği bizim de sahiplendiğimiz üç büyükşehir adayımız (Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özlem Çerçioğlu) dışında kimseye verilmiş sözüm yok” dedi.

ÖNSEÇİM VURGUSU

Örgüt denetiminde önseçim vurgusu yapan Özel, “Önseçimden vazgeçmek diye bir şey yok. Aday belirlenirken doğru yöntem, önseçim diyorsanız bu olacak. Ön seçimden bir adım geri atmadık, atmayacağız da” ifadelerini kullandı.

CHP’li kaynaklardan alınan bilgiye göre önseçimlerin nerelerde yapılacağını tek bir kriterle tarif etmek mümkün değil. CHP’nin halihazırda yönettiği belediyelerinin neredeyse tamamında memnuniyet anketi, diğer partilerin yönetimindeki belediyelerin büyük kısmı için de önseçim yapılacak. Belediye meclis üyelikleri için CHP’nin yönettiği ve belli nüfus büyüklüğünün üstündeki ilçelerde fermuar sistemli önseçim planlanıyor. Yani tek sayılı sıralar önseçimle, çift sayılı sıralar atamayla tespit edilecek.