Özgür Özel: 'Erdoğan’a sesleniyorum, Trump‘ın Filistin işgal masasından derhal kalkın'

CHP Genel Başkanı 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla geldiği Eskişehir’de son olarak kadınlarla iftar programında buluştu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Barış Kurulu’nda Türkiye’nin bulunmasına tepki gösteren Özel, “Filistin’in olmadığı masada, Trump ve İsrail ile bizim Dışişleri Bakanımız oturdu. Yarın öbür gün de Cumhurbaşkanı oturacak. Bu doğru bir iş değildir. Buradan, bu iftar sofrasından, bu Ramazan mübarek günde Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Trump’ın Filistin işgal masasından derhal kalkın” dedi.

CHP Lideri Özel de programda şöyle konuştu:

“11 aydır özlenen, iki aydır yolu gözlenen ve 18’inci iftarında buluştuğumuz Ramazanınız mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçların, ettiğiniz duaların kabul olmasını diliyorum. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. ‘Bugünü bir ilde geçireceğiz.’ Bununla ilgili Kadın Kolları Genel Başkanımız Asu Hanım, Eskişehir’e gelmeyi önerdi, ‘Tüm günü Eskişehir’de geçirelim’ dedi. Çünkü Eskişehir’de, Yılmaz Büyükerşen gibi efsanevi bir rektörün, belediye başkanın ve Türkiye’de çok bilinen hizmetleriyle görevini tamamlamış olan bir belediye başkanından sonra; göreve bir kadın, bir hukukçu, bir hakim, daha sonra belediyeciliği genel sekreterlikle deneyimlemiş ve başarıyla götürmüş birisi aday olmuştu. Biz onu Eskişehir’e emanet etmiştik. Eskişehir sağ olsun, bizi kırmadı ve ona muhteşem bir destek verdi. O da tüm arkadaşlarımızla birlikte çok başarılı, örnek bir belediyecilik yapıyor. Bir kadının büyükşehir belediye başkanı olduğu ve kadınlara çok değer veren, onları her zaman bilhassa ben çok sevdiğim bir şey; Sevgili Ahmet Ataç ve Kazım Kurt, salı günleri Eskişehirli kadınları hep Meclis’e taşırlar, gelirler, Anıtkabir‘i ziyaret ederler, grup toplantımızı izlerler, Meclis’i gezerler ve ayrılırlar. Kadınlara çok önem verilen, kadınların çok önde olduğu, hem siyasette hem de toplumsal yaşamda örnek bir kent burası. Günü burada geçirmek istedik. Hepinizin bir kez daha 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Bir yandan Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz ama bir yandan hem kadın cinayetleriyle hem kadına karşı şiddetle hepimiz üzülüyoruz, kahroluyoruz ve bunların bir an önce azalmasını, yok olmasını temenni ediyoruz. Bununla ilgili bugün önemli toplantılar yaptık, çok değerli konuşmalar dinledik, kadınları dinledik ve gelecekte CHP’nin iktidarına yönelik de neler düşündüğümüzü Eskişehir’den paylaştık. Aynı zamanda Ramazan ayındayız. Bir kadın iftarında buluştuk. Bin 500’ün üzerinde kadınla birlikte iftar yapmak bizim için çok büyük bir onur.

"BUGÜNE KADAR ABD’YE VE İSRAİL’E BU SALDIRILARINI DURDURMALARI İÇİN GEREKLİ TAVIR KONMAMIŞ, TUTUM GELİŞTİRİLMEMİŞTİR"

Ramazan, İslam dünyası açısından çok önemli. Küslüklerin unutulduğu, barışların sağlandığı, herkesin birbirinin halinden anlamaya çalıştığı bir dönem. Ama maalesef böyle bir mübarek ayda İsrail ile Amerika, İran’a saldırdılar. İran’ı bombalıyorlar, İran’a füzeler atıyorlar. Savaşın ilk günlerinde 160 küçücük kız öğrenci okulda vuruldu, okulları vuruldu, hayatlarını kaybetti. 1500’e yakın kişi şu ana kadar hayatını kaybetti. Bu Ramazan sofrasından hem İran’a hem Filistin’e hem bütün dünya coğrafyasına barış dileyelim. Burada iki önemli şeyi söylemek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi: 1 Mart 2003’te Türkiye’de bir savaş tezkeresi oylanmıştı. Rahmetli Deniz Baykal ve arkadaşları CHP'liler, 99 AK Partili milletvekilini ikna ederek Irak’ın işgalinin Türkiye üzerinden yapılmasına engel olmuşlardı. O günlerde Sayın Erdoğan, düşman askerlerinin Mersin, İskenderun limanına gelmesini, oradan Doğu ve Güneydoğu’ya yerleşmelerini, altı büyük Amerikan askerine üs kurulmasını ve Irak’a buradan operasyon yapılmasını Amerikan Başkanı Bush’a söz vermişlerdi. Biz karşı çıktık. 99 AK Partili milletvekiliyle bir buna engel olmuştuk. Irak’ta yine Müslüman kanı dökülmüştü ama hiç olmazsa bizim elimize bulaşmamıştı. Şimdi aynı şeyi İran’a yapıyor Amerika ve İsrail. Bunlara karşı sert ve net bir tutum almak lazım. Ancak maalesef bugüne kadar ABD’ye ve İsrail’e bu saldırılarını durdurmaları için gerekli tavır konmamış, tutum geliştirilmemiştir. Bu Ramazan sofrasından bir siyaset argümanı olarak değil ama bir vicdan, bir vicdani talep olarak bunu bir kez daha dile getirmeyi önemli görüyorum.

"ERDOĞAN’A SESLENİYORUM: TRUMP‘IN FİLİSTİN İŞGAL MASASINDAN DERHAL KALKIN"

Bir diğeri ise Filistin. Malum Filistin sorunu yaşanıyor. Gazze’de büyük bir katliam yaşandı. 71 bin, çoğu çocuk ve kadın Filistinli hayatını kaybetti. Dünya buna tepki vermekte gecikti. Sonradan tepkiler gelişti ama Amerikan Başkanı Trump geldi, ’Gazze’yi gördüm, çok güzelmiş. Orada Filistinlilerin ne işi var? Oraya güzel oteller, casinolar, kumarhaneler kuracağım. Önünde de hidrokarbonlar var, onları istiyorum’ dedi. Bizim ‘savaş suçlusu’ dediğimiz Netanyahu’ya, ’savaş kahramanı’ dedi. En sonunda bu büyük binaları, casinoları, kumarhaneleri, otelleri yapmak için oraya bir kurul oluşturdu. Utanmadan adına da ‘Barış Kurulu’ dedi, bütün dünya ülkelerini çağırdı. Dünyanın aklı başında liderleri, Avrupa’nın aklı başında, Trump‘a teslim olmayan liderleri, ‘Biz gitmeyiz’ dediler. Maalesef Türkiye gitmeye karar verdi, itiraz ettik. Dedik ki ‘Filistin Filistinlilerindir.’ ‘Efendim burada Filistin de olmayacak İsrail de olmayacak. Biz onlara barışı getireceğiz.’ Ama ilk toplantıdan iki gün önce, bir numara çektiler Netanyahu ile Trump ve İsrail de o masaya oturdu. Filistin’in olmadığı masada, Trump ve İsrail ile bizim Dışişleri Bakanımız oturdu. Yarın öbür gün de Cumhurbaşkanı oturacak. Bu doğru bir iş değildir. Buradan, bu iftar sofrasından, bu Ramazan mübarek günde Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum: Trump’ın Filistin işgal masasından derhal kalkın.

"CHP'Yİ ÖNCE İKTİDAR YAPACAĞIZ, SONRA ESKİŞEHİR’DE TÜM BELEDİYELERİ KAZANIP TARİHE BİR KEZ DE BÖYLE GEÇECEĞİZ"

Gün boyunca kadınlarla beraber olduk, belediye başkanlarımızla beraber olduk. Bulunduğumuz yerlerde kimini andık, kimini anamadık. Ama bugün bu toplantıda tüm belediye başkanlarımızla birlikteyiz. Ben çok değerli belediye başkanlarımız; Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt’a, Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’a, Alpu Belediye Başkanımız Gürbüz Güller’e, Beylikova Belediye Başkanımız Hakan Karabacak’a, Çifteler’de sevgili Zehra Konakçı’ya, Mahmudiye‘de İshak Gündoğan‘a, Seyitgazi’de Uğur Tepe‘ye, Sivrihisar’da Habil Dökmeci‘ye ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce’ye bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bu güçlü ekibe sahip çıkan tüm ilçe başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Belediyelerini kazanamadığımız ilçe başkanlarımız var güçleriyle çalışacaklar. İnşallah CHP'yi önce iktidar yapacağız, sonra Eskişehir’de tüm belediyeleri kazanıp tarihe bir kez de böyle geçeceğiz. Talat Başkanıma, ilçe başkanlarıma teşekkür ediyorum. Aramızda bulunan kadın muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcilerini, çiftçi kadınları, emekçi kadınları, hele hele en çok da evdeki emekleri ücretlendirilmeyen, emeklilik hakkı bile olmayan ev kadınlarını saygıyla selamlıyorum. Hepiniz iyi ki varsınız.

" İKTİDARIMIZDA TÜM EV HANIMLARININ SİGORTA VE EMEKLİLİK HAKKI OLACAK"

Buradan şu müjdemi vermek istiyorum: Ama altı ay sonra, ama bir yıl sonra ama en geç bir buçuk yıl sonra seçim olacak, CHP iktidar olacak. İktidarımızda iş bulamadığımız, veremediğimiz ya da evde çalışmak zorunda kalan tüm ev kadınlarının sigorta hakkı olacak, emeklilik hakkı olacak. Söz veriyoruz. Son sözüm: Herkes çocuğunun geleceği iyi olsun ister. Artık ülkede bundan sonra her şeyin iyi olması için kararı anneler verecek. Emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafların kararı tamam ve artık sıra ev kadınlarında, ev hanımlarında. Tüm ev hanımlarını, ev kadınlarını daha zengin bir ülkede, çorbanın daha kolay kaynadığı bir ülkede, gelecek kaygısı duyulmayan bir ülkede, çocuğunun, torununun daha iyi yaşamasını istediğiniz bir ülkede yaşamak istiyorsanız, ben ev kadınlarına emanet ediyorum Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini.”