Özgür Özel, Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu'yu andı

CHP lideri Özgür Özel, gazeteci yazar Uğur Mumcu ve şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ın katledilişlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgür Özel, Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu'yu andı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 yıl önce suikast sonucu öldürülen eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için anma mesajı yayınladı. 

Özel, paylaşımına "Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölümünün 24'üncü yılında saygı ve minnetle anıyorum" notunu düştü.

Özel, gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu da katledilişinin 32'nci yılında özlemle andığını belirterek, "Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu katledilişinin 32'nci yılında özlemle anıyorum. O tuğlaların çekileceği, o duvarın yıkılacağı, altında derin devletin bir daha kalkmamak üzere kalacağı aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Özgür Özel #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Gaffar Okkan #Uğur Mumcu

İlgili Haberler

Cenazeye Özgür Özel de katıldı: Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren, son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye Özgür Özel de katıldı: Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren, son yolculuğuna uğurlandı
Özgür Özel'den yangın faciası soruşturmasında şeffaflık çağrısı

Özgür Özel'den yangın faciası soruşturmasında şeffaflık çağrısı
Özgür Özel ve Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Özgür Özel ve Ümit Dikbayır'ın dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler