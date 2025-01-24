Özgür Özel, Gaffar Okkan ve Uğur Mumcu'yu andı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 11:32

Güncelleme: 24.01.2025 - 11:33

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 yıl önce suikast sonucu öldürülen eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan için anma mesajı yayınladı.

Özel, paylaşımına "Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'ı ölümünün 24'üncü yılında saygı ve minnetle anıyorum" notunu düştü.

Bir suikast sonucunda şehit olan Diyarbakır Emniyet Müdürü #GaffarOkkan'ı ölümünün 24'üncü yılında saygı ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/wGWYGAWl2W — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 24, 2025

Özel, gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu da katledilişinin 32'nci yılında özlemle andığını belirterek, "Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu'yu katledilişinin 32'nci yılında özlemle anıyorum. O tuğlaların çekileceği, o duvarın yıkılacağı, altında derin devletin bir daha kalkmamak üzere kalacağı aydınlık yarınları birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.