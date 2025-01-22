Cenazeye Özgür Özel de katıldı: Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Eren, son yolculuğuna uğurlandı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden lise öğrencisi Eren Bağcı'nın (15) cenazesi, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında lise öğrencisi Eren Bağcı hayatını kaybetti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Bağcı için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldı.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Bağcı'nın cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ndeki törenin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
YARI YIL TATİLİ İÇİN GELMİŞLER
Özel bir lisede 10'uncu sınıf öğrencisi olan Bağcı'nın amatör olarak kayak sporu ile ilgilendiği ve arkadaşları ile birlikte yarı yıl tatilinde kayak yapmak için Bolu'ya gittiği öğrenildi.
Etiketler: #bolu #Kartalkaya
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