Özgür Özel, gözaltına alınan belediye başkanı Tanju Özcan için Bolu'ya gidiyor

Bolu Belediyesine yönelik operasyonda, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dışında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da olduğu 12 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma sürecinin devam ettiği öğrenildi. Avukatı Ferit Atalay, soruşturmanın öğrencilere destek için kurulan vakfa “usulsüz nakit girişi” iddiasına dayandığını söyledi. Atalay, suçlamaların asılsız olduğunu ve itibarsızlaştırma amacı taşıdığını savundu. ŞOK, A101, BİM, Carrefoursa, Avantaj ve Nuhmar'ın mağdur olduklarını ileri sürerek Özcan hakkında şikayette bulundukları öğrenildi.

CHP tarafından yapılan bilgilendirmeye göre; Özel bu akşam İstanbul’da katılacağı Yeniden Refah Partisi iftar programının ardından Özcan'a destek olam üzere Bolu’ya hareket edecek. CHP lideri Özel’in 22.00 sıralarında Bolu’da olması bekleniyor.