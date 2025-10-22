Özgür Özel gündeme getirdi: CHP'li Emir, 'bina ve villanın' fotoğraflarını paylaştı

Arnavutköy mitinginde "büyük bir rezalet" açıklayacağını duyuran CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arnavutköy Belediyesi'ne yönelik kamu zararı iddialarını gündeme getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Özel'in duyurduğu iddialardaki bina ve villanın fotoğraflarını paylaştı.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Özgür Özel’in Türkiye’ye duyurduğu rezaletin fotoğrafları ve kanıtları. İftiracı ifadesine gerek yok, buyurun size delil. Soruşturacak yüreğiniz varsa meydan sizin" ifadesini kullandı.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP lideri Özgür Özel, merakla beklenen ifşaları Arnavutköy'de düzenlenen 63'üncü mitingde tek tek açıkladı:

“-Arnavutköy’de rezaletin birinci perdesi: İstanbul’daki belediyeler 2025 yılı için asfalt ihalesine çıktılar. Aynı yıl için yapılan asfalt ihalelerinde ton başına fiyatla ihaleler tamamlandı. AK Partili Bağcılar Belediyesi. Asfaltın ton maliyeti; 3 bin 553 TL. CHP’li Maltepe Belediyesi; 2 bin 716 TL. CHP’li Tuzla Belediyesi; 2 bin 669 TL. AK Partili Arnavutköy Belediyesi; 6 bin 501 TL. Vallahi şartnameye baktık, asfalt aynı asfalt. Arnavutköy’e konulan asfaltın içine altın tozu filan karıştırılmamış. Milletin 2 bin 669 TL’ye aldığı asfaltı ya da kendi AK Partili Bağcılar’ın 3 bin 553’e aldığı asfaltı 6 bin 501’e almış. Bitmedi, bu iş bununla bitmiyor. İhaleye daha düşük fiyat veren var. Bu fiyatı veren kişiye ihaleyi kazandığı halde 1,5 ay boyunca sözleşme imzalatmıyorlar. Yıldırıyorlar, ‘ihaleden çekil’ baskısı yapıyorlar. En düşük teklifi veren devre dışı kalıyor. Asfalt ihalesi, Arnavutköy’de 587 milyon liraya biteceğine bir üst teklif olan 708 milyon liraya gidiyor. Arada 327 milyon lira kamu zararı var. Şimdi Akın Gürlek, ‘duymuştum’ değil, ‘düşünüyorum’ değil. Bütün belgeler Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP’ta kayıtlı. Erişimin var, erişimimiz var. Ayrıca ‘duymuştum’ demiyorum. İhaleyi alan Kolon İnşaat çekilmek zorunda kalan. Yarın sabahtan tezi yok, Kolon İnşaat’ı çağırıyor musun, soruyor musun? Bu belediyeden asfalt ihale dosyalarını istiyor musun? 6 bin 500 liraya asfalt alan bu belediyeye soruşturma açıyor musun? Tayyip Erdoğan’dan korkundan kulağının üstüne yatıyor musun? Haydi bakayım göreyim seni. Bu daha bir. Rezaletin birinci perdesi...

YIKILDI DEDİLER, YALAN ÇIKTI!

-Gelelim ikiye, Cumhuriyet Halk Partisi’nin namuslu, şerefli, şeffaf ihaleleri açık yapan belediyeciliğine kara çalıp da kendilerine AK belediyecilik diyenler. Şimdi göreceğiz bakalım. Ak koyun mu kara koyun mu görelim bakalım. Kadıköy Yeşilbayır, biliyor musunuz? Yaz akın yaz, parsel numarası veriyorum. 10835 parsel, buraya kaçak şekilde 320 metre ilave kapalı alan yapılmış. Şikayete konu olmuş. Yıkın denmiş. Bu dendiğinde mahkeme karar verip yıkımına bildirdiğinde Ekim 2024’muş. Yıkım ve para cezası kararı verilmiş. Gaziosmanpaşa Savcılığı Haziran 2025’te bir yazı yazmış Arnavutköy Belediyesi’ne. ‘Kaçak yapıyı yıktınız mı?’ diye. Cevap yazmış. Kim? Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı. İmar kirliliğine neden olan unsur ortadan kaldırılmıştır. Şimdi buradan Akın Gürlek‘e söylüyorum. 10.835 parsel‘de yıkım yapılmamıştır, yalan yazı yazılmıştır. Yargılamaya müdahale vardır, savcılığa yalan beyan vardır ve savcı resmi yazıyla kandırılmıştır. Yıkın dediğiniz binayı yıkmayan ve işlem yapmayan, resmi yazıyla sizi kandıran belediye başkan yardımcısı Davut Parlı‘yı yarın sabah evinden alıyor musun? Tayyip‘ten korku na kulağının üstüne yatıyor musun göreceğiz bakalım. Daha bitmedi.

KANAL İSTANBUL MANZARALI VİLLA SKANDALI!

-Rezaletin üçüncü perdesi. Gitgide şiddetleniyor. Başkan Mustafa Candaroğlu. Meclis Üyesi Ercan döner. Kanal İstanbul manzaralı bir arsa almışlar, demişler ki reis helikopterle geziyor, kupon arsaları gösteriyor. Diyor ki, ‘Bu arsayı Katarlılara söz verdim, bunu Birleşik Arap Emirlikleri‘ne söz verdim. Bu Emir’in ablasının, bu Emir’in karısının’ derken, bizim Mustafa Başkan da demiş ki ‘Oğlum Ercan, bir arsa da biz kapalım.’ Bunlar bir arsa kapmışlar. Kanal İstanbul’a kendilerine göre bir manzara yapmışlar. Gitmişler, oraya belediyeden villa ruhsatını da almışlar. İnşaata başlamışlar. Bodrum katını çıkarken şeytan dürtmüş bunları. Ercan demiş ki, ‘Başkan be yükseltelim bunu biraz. Manzaramız güzel olsun, Kanalı daha güzel görelim.’ Bunlar gitmişler villayı imara aykırı şekilde yükseltmişler, şimdi halen orada duruyor. Duruyor mu başkanım? Biliyor musunuz onu? Bütün fotoğrafları videoları orada. Sonra belediyeye gitmişler. Demişler ki memura, hani Reza Zarrab’ın bunu rüşvet veremediği memur Teoman vardı ya. Uğraşıyor uğraşıyor almıyor Teoman. Demişler ki, isimler doğru isimler, Arnavutköy Belediyesi’nde memur Serdar’la memur Fatih’e. ‘Buna imza atın’ demişler. Bunlar demiş ki başkan ama veya belediye meclis üyesi ama ‘Bu imza adamı yakar. Bu doğru değil.’ Aynı rüşvet almayan Teoman gibi yanlış işi yapmayan Serdar’la Fatih, bu işe aylarca direnmişler. Ne olmuş? Doğru. Hep kızmayalım. Serdar ve Fatih’e belediye meclis üyesi, belediye çalışanı memurlar Serdar ve Fatih Beylere bir yürekten alkış yapalım. Bir yürekten alkış. Ve bu iki arkadaşı belediye başkanı sürmüş başka göreve. Yerine başkalarını getirmiş, imzaları almış. Villalar da orada duruyor. Şimdi buradan Akın Gürlek’e sesleniyorum. Villa belli, yeri belli, fotoğrafını, videosunu, her şeyini bütün Arnavutköy biliyor. Buradan inince bütün basını da fotoğraflarını yollayacağız. Villa orada duruyor. Yarın sabah 6.30’da Mustafa Candaroğlu’nu ve Ercan Döner’i evinden alıyor musun? Yoksa kulağının üzerine yatıyor musun? Hadi bakalım haydi. Bunlar meydanı boş sanıyor, boş sanıyor. Bunlar bize dünya iftira attı, daha şimdi ben onlara rahat vereceğim sanıyor. Ayrıca bu villacı Başkan İmrahor Mahallesi’ne ne yaptı? Seçimden önce gitti sırtlarını sıvazladı, oylarını aldı. ‘Merak etmeyin’ dedi. ‘Sizin topulu araziniz burası. İstediğinizi yapın oyu bana verin, işinizi ben çözeceğim’ dedi. Bundan bir gün önce daha dün İmrahorlular‘a bir yazı yolladı, bir tebligat yolladı. Onları sokakta bıraktı. Üç - dört aylık yapılmış evlerini de yıkmaya kalktı. Kendisinin villasına zorla imza, İmrahor’a söz verdiği halde düzenleme değil yıkım yolluyor bu başkan.

435 MİLYONLUK ARAZİ 250 MİLYONA AKP İL YÖNETİCİSİNE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ!

“-Şimdi rezaletin dördüncü perdesi. Hadımköy Sanayi Sitesi, Hadımköy Belde Belediyesi döneminde Kelebek Matbaa diye Yap - İşlet - Devret‘le 8 bin metrekarelik arsaya bir yapı inşa etmişler. 8 bin metrekare arsaya bir inşaat. Bunlar belde belediyelerini kapatınca bu Hadımköy Belediyesi gelmiş belde belediyesi Arnavutköy Belediyesi’ne devrolmuş. Kelebek Matbaa da 8 bin metrekarelik arsa da bunlara kalmış. Arnavutköy belediyesi 2016’da bu yeri hem 8 bin metrekare yeri, hem o kocaman Kelebek Matbaasını satmış. Kaç paraya? 251 milyona. Kime? AK Parti il yöneticisi Burak Aydın’a. Peki arazinin değeri 215 milyon. Üzerindeki yapının değeri 220 milyon. Toplam değer 435 milyon. AK Partili il başkanının ödediği, 250 milyon. Kamu zararı 185 milyon. Yeri belli, yurdu belli, Kelebek Matbaa orada, kamu zararı burada. Şimdi soruyorum Akın’a, yarın sabah 6.00’da AK Parti il yöneticisi Burak Aydın’ı, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu’nu ve bütün ekibini gidip evden alıyor musun, yoksa korkundan kulağının üstüne yatıyor musun? Bak Akın Efendi, onu buraya yollayan Tayyip Beyefendi. İddianame öyle ‘Alalım çocukları, alalım şoförleri, at imzayı çoluğuna çocuğuna kavuş. Yoksa 20 yıl yatarsın’ deyip ‘duydum, -mıştı, -muştu’ ile iddianame olmaz. Birinci rezalette asfaltın fiyatı belli, kayıp belli, zorla çektirilen firma belli, evraklar belli. İkincide parsel numarası belli, yapılmadığı halde ‘yapıldı’ denen yıkım belli, imzayı atan Davut Paralı belli. Üçüncüde belediye başkanının kendi yükselttiği villasına imza atmayan şahitler burada. İmza atanlar orada. Dördüncüde Kelebek Matbaayı bedavaya kapatan AK Parti il yöneticisi, onu satan belediye başkanı burada, kamu zararı burada. Somut, açık, net. Haftaya çarşamba otobüsün üstünden bakacağız bakalım. Bu Akın Gürlek gerekli soruşturmayı başlattı mı, kulağının üstüne yaptı mı? Hodri meydan bakalım. Hodri meydan.”