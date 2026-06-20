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Özgür Özel: 'İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim'

Özgür Özel: 'İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim'

20.06.2026 21:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Özgür Özel: 'İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim'

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Köhnemiş, eskimiş, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz. İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Milletime sözümdür!” dedi.

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CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. “Köhnemiş, eskimiş, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz” diyen Özel, “İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Milletime sözümdür!” dedi.

Özel’in mesajı şöyle: 

“Köhnemiş, eskimiş, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık.

Önümüze bakıyoruz.

Bugün bir bankın üstündeyiz ama milletin gönlündeyiz.

Saklayın o bankı.

İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, o bankın üstüne bir daha çıkacağım. Milletime sözümdür!”

 

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