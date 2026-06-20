Özgür Özel: 'İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim'

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. “Köhnemiş, eskimiş, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz” diyen Özel, “İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Milletime sözümdür!” dedi.

Özel’in mesajı şöyle:

“Köhnemiş, eskimiş, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık.

Önümüze bakıyoruz.

Bugün bir bankın üstündeyiz ama milletin gönlündeyiz.

Saklayın o bankı.

İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, o bankın üstüne bir daha çıkacağım. Milletime sözümdür!”