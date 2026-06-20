Özgür Özel: 'İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim'

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel X hesabından yeni bir paylaşım yaptı. “Köhnemiş, eskimiş, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık. Önümüze bakıyoruz” diyen Özel, “İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim. Milletime sözümdür!” dedi.
Özel’in mesajı şöyle:
“Köhnemiş, eskimiş, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık.
Önümüze bakıyoruz.
Bugün bir bankın üstündeyiz ama milletin gönlündeyiz.
Saklayın o bankı.
İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, o bankın üstüne bir daha çıkacağım. Milletime sözümdür!”
Köhnemiş, eskimiş, kaybetmeye alışmış siyaseti geride bıraktık.— Özgür Özel (@eczozgurozel) June 20, 2026
Önümüze bakıyoruz.
Bugün bir bankın üstündeyiz ama milletin gönlündeyiz.
Saklayın o bankı.
İktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim, o bankın üstüne bir daha çıkacağım. Milletime sözümdür! pic.twitter.com/xFA55BMe2N