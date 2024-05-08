O fotoğraf tepki çekmişti: Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması

CHP lideri Özgür Özel, muhaliflere yönelik saldırgan tutumuyla bilinen ve kamuoyu tarafından “troll” olarak tanımlanan eski Yeni Şafak çalışanı Taha Hüseyin Karagöz’ü ağırlamış, söz konusu ziyaret tepki çekmişti. Özel konuya ilişkin açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 11:55
O fotoğraf tepki çekmişti: Özgür Özel'den 'Taha Hüseyin Karagöz' açıklaması
Abone Ol google-news

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefete yönelik iftiraları ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen ‘troll’ Taha Hüseyin Karagöz’le bir araya geldi.

Görüşme, Karagöz tarafından kamuoyuna duyuruldu.

X hesabından paylaşım yapan Karagöz, “Ankara’daki son durağım CHP lideri Sayın Özgür Özel oldu. Yine kibar ve samimi bir ev sahibiydi. Siyasette ortamı yumuşatacak adımların yenilerini planlıyor. Sadece görüşmek bağlamında değil, sahiplenmeyi de katıyor. Türk politikası adına umut verici gelişmeler doğrusu” ifadelerini kullandı.

Muhalefet aleyhine yaptığı algı çalışmalarıyla bilinen eski Yeni Şafak çalışanı Karagöz, Aralık 2022’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu eşi Dilek İmamoğlu ile bir restoranda yemek yedikleri görüntüleri paylaşarak hedef almıştı.

Karagöz, son yıllarda birçok defa ‘İBB’de teröristlerin çalıştığına’ dair yalanlanan iddialar ortaya atmıştı.

GÖRÜŞME TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu ziyaret, kısa sürede kamuoyunda gündem oldu. Özel’e tepki gelirken; sosyal medyada konuyla ilgili yaklaşık 70 binden fazla tweet atıldı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN O FOTOĞRAFA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Eleştirilerin ardından CHP lideri Özel’den söz konusu fotoğrafa dair bir açıklama geldi.

Halk TV’den İsmail Küçükkaya’ya konuşan Özel, "Geçmişte televizyon programlarına katıldığım birisi. Dün de Ankara’da birçok siyasiye uğramış. Bana da Meclis’te uğradı. Nikah davetiyesi verdi. Meclis’te kapının önünde biz seni içeri almayız diyecek halimiz yok. Bu yerel seçim döneminde pek çok CHP’li belediye başkanını da yayınlarına aldı" dedi.

 


Özgür Özel haberleri CHP Genel Başkanı Özgür Özel haberleri Taha Hüseyin Kocagöz haberleri

İlgili Haberler

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret: TBMM'de bir araya geldiler

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli'ye ziyaret: TBMM'de bir araya geldiler
Son Dakika... Özgür Özel kürsüden tarih verdi, çağrı yaptı: CHP'den miting kararı!

Son Dakika... Özgür Özel kürsüden tarih verdi, çağrı yaptı: CHP'den miting kararı!
Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!

Özgür Özel’le görüşen yandaş gazeteciden açıklama!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cezaevindeki Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek

Cezaevindeki Dilan Polat hakkında yeni gelişme: Sağlık durumunun tespiti için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilecek
7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması

7 Mayıs 2024 Salı reyting sonuçları açıklandı! Beşiktaş MKE Ankaragücü, Mehmed Fetihler Sultanı ve Survivor All Star reyting sıralaması
Barselona'da öldürülmüş, 'kışla'da anılmıştı: Tekin Kartal soruşturmasında ayrıntılar ortaya çıktı

Barselona'da öldürülmüş, 'kışla'da anılmıştı: Tekin Kartal soruşturmasında ayrıntılar ortaya çıktı
Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!

Son Dakika… İstanbul Havalimanı’nda kargo uçağının iniş takımları açılmadı!
Prof. Dr. Aziz Çelik emeklileri uyardı! 'Temmuz ayında...'

Prof. Dr. Aziz Çelik emeklileri uyardı! 'Temmuz ayında...'
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!

Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme: İddianame kabul edildi!
AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı

AB'den Polonya kararı: Süreci sonlandırdı
Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti

Dünya genelinde geçen ay ‘en sıcak nisan’ olarak kayıtlara geçti