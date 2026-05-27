Özgür Özel'in acı günü: Amcası vefat etti

CHP Lideri Özgür Özel’in amcası Necati Özel, Manisa’da 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Necati Özel’in cenazesinin, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle namazına müteakip Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Hatuniye Camii’nden kaldırılacağı öğrenildi.

Necati Özel’in vefatı, Özel ailesi ve yakın çevresinde üzüntü yarattı.

Özgür Özel'in kardeşi Barış Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Aile arasında Toto, mahallede futbolculuğu ve yorumculuğu nedeniyle Kalli Hoca lakaplarıyla bilinen, Almanya'da su arıtma makine fabrikasında işçi olarak kariyerini geçirmiş canım Amca'm Necati Özel 10 gün önce geçirdiği bağırsak ameliyatı sonrası bugün evinde maalesef vefat etti. 82 yaşında idi. Yarın (28 Mayıs 2026, Perşembe) öğlen namazının ardından Manisa, Merkez, Hatuniye Camisi'nden Kırtık Mezarlığı'na defnedilecektir. Tüm sevenlerine duyurulur. Başımız sağ olsun."