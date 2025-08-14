Özgür Özel'in açıklaması sonrası Nedim Şener ve Mücahit Birinci birbirine girdi

AKP'li Avukat Mücahit Birinci ile iktidara yakınlığıyla bilinen Nedim Şener CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrası adeta birbirine girdi.

Şener, sosyal medya paylaşımında İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki'ye yönelik rüşvet ve iftira baskısı yaptığı iddiasıyla ilgili hakkında soruşturma başlatılan AKP'li Avukat Mücahit Birinci hakkında hakaret dolu sözler söyledi.

BİRİNCİ'YE AĞIZA ALINMAYACAK SÖZLER

Nedim Şener'in paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

''Lan @eczozgurozel, ahtapot Ekrem ile İstanbul’u soyan Murat Kapki gibi naylon faturacı hırsızlarla bir olup, kirli pazarlıkta benim adımı anan avukat Mücahit Birinci’nin g..üne o mektubu sokarım.

Bunu hiç birinizin yanına bırakmam. Bakarsın yine bir asansörde karşılaşırız.

Nasıl rüşvet çarkına battıysanız, oyununuz da açığa çıkıyor.

Sen de bana attığın ve mahkemede mahkum olduğun iftiralarla kirlettiğin ağzınla adımı anma.''

ŞENER'E YANIT VERDİ

Şener'in paylaşımını alıntılayan Birinci ise sosyal medya hesabında şu yanıtı verdi:

''Belli ki sen de bu operasyonun bir parçasısın ve atladın bilip bilmeden mevzuya Kemalistliğin tuttu. Kodlarına döndün. Mevzun babamla biliyorum.''

ÖZEL ŞENER VE KÜÇÜK'Ü İŞARET ETMİŞTİ

Özel bugünkü açıklamasında iktidara yakın gazeteciler Nedim Şener ve Cem Küçük'ün isimlerini de geçirerek şunları söylemişti:

''Bu AK Toroslar çetesinin intibak içinde olduğu bir arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu Murat Kapki'ye gider. Kapki, İBB AKP'deyken de çok iş yapmış biri.

Bugün kuruluşunu kutladığımız AKP'nin MKYK üyeliği dahil, çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci denilen arkadaş gider, Murat Kapki ile konuşur. 31 Temmuz 2025 günü, Kapki'nin önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını koymuş. "Bunu imzalayacaksın, milyon dolarlık para vereceksin. Buradan çıkıp gideceksin" demiş.

Hatta Kapki, “Ben kimseye iftira atmam” deyince Mücahit Birinci, “Makyevelist düşün: Bak, CHP iyiye gidiyor. O gün mahkemede dersin ki, ben bunu kendimi kurtarmak için söyledim. CHP yanlısı bir ifade verir, CHP’nin gazabından kendini kurtarırsın. Her gece Fuat Uğur, Cem Küçük, Nedim Şener hakkımda konuşuyorlar, sürekli. Ben de bunları söylersem nasıl olacak? Merak etme, hepsini halledeceğim, ben senin medyadaki elin, ayağın, teminatın olacağım” diyebiliyor.''