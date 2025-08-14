Türkiye Özgür Özel'in açıklamalarını ilk kez Cumhuriyet'ten duydu...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
14.08.2025 13:41:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Cumhuriyet gazetesinin dün akşam yazdığı Özgür Özel'in ne açıklayacağı yönündeki haberi ses getirdi. Yurttaşlar söz konusu iddiaları ilk kez Cumhuriyet'ten öğrendi.

Türkiye CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in AKP’li Mücahit Birinci’yle ilgili açıklamalarını konuşuyor. Cumhuriyet söz konusu haberi 1 gün önceden yurttaşlarla paylaşarak habercilikteki tecrübesini konuşturdu. Dün akşam internet sitemizde yayımlanan haberde bugün CHP Genel Başkanı Özel’in açıklayacağı konuya ilişkin yazılan kulis bilgisi doğru çıktı. Haberimizde şunlar yer alıyordu:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bayrampaşa’da yaptığı ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinginde, yarın saat 12’de CHP Genel Merkezi’nde çarpıcı açıklamalarda bulunacağını duyurdu.

Özel şunları söyledi:

“Yarın, ilan ediyorum, 12'yi bekle. AK Parti'nin kuruluş tarihi hediyen geliyor. Tayyip Bey, yarın 12'yi bekle. Ak Toroslar çetesi çöküyor. AK Parti çöküyor. Hani bizden belediye başkanı çalacaksınız ya, bakalım yüzünüz nasıl çalacak? Yarın 12'de göreceğiz bakalım, ak tarafı da kara tarafı da!”

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dün katıldığı Sözcü TV yayınında söz konusu açıklamanın ipuçlarını vermişti.

Başarır, canlı yayında şunları söylemişti:

“Birkaç güne kadar AKP'de üst düzey görev yapmış bir isimle ilgili olarak Av. Mehmet Yıldırım olayına benzer, çok daha vahim, insanların midesini bulandıracak olaylar çıkacak. Belki Sayın Özgür Özel, belki de başka bir arkadaşımız açıklayacak.

Bu dosyalardaki delillerin, itirafçıların düzmece olduğu, bu işte birilerinin nemalandığı, birilerinin zenginleşmek istediği, bunun yargının belli odaklarıyla birlikte yaptığı ortaya çıkacak. Yıldırım vakası yeni Susurluk’tur.

Savcı niye iddianame hazırlayamıyor? Gizlilik kararı kalktığı anda, neler neler çıkacak. Etkin pişmanlıktan insanların ifadelerinin nasıl alındığı, Kütahya dosyasının nasıl aklandığı, hepsi ortaya çıkacak.”

'MÜCAHİT BİRİNCİ' AYRINTISI

Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre, İBB davası Borsası’nda eski AKP MKYK üyesi, itirafçı Murat Kapki’nin avukatı Mücahit Birinci’nin yürüttüğü ilişkilere yönelik ayrıntılı bilgiler vermesi bekleniyor.

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci’nin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanlarından Murat Kapki’nin avukatlığını üstlendiği ortaya çıkmıştı.

CHP, "İBB davası borsası oluşturulduğu" iddialarıyla ilgili hazırlanan şikayet dilekçesini bugüHSK'ye teslim etti.

İlgili Konular: #Özgür Özel #Mücahit Birinci #Murat Kapki

