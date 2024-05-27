Son Dakika... 10 kişi hayatını kaybetmişti: Mersin’deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Mersin’in Tarsus ilçesinde biri otobüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimliği belli olurken, cenazelerin 9’u memleketlerine gönderildi.

İHA
Yayınlanma: 27.05.2024 - 08:50
Son Dakika... 10 kişi hayatını kaybetmişti: Mersin’deki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu!
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Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralanan 39 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin’deki hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler ise Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Kazada ölen 10 kişinin kimlikleri ise belirlendi. Hayatını kaybedenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerden Ayla Çelik Teymen’in cenazesi hastanede dururken, Halil Şimşek’in cenazesi Adana’ya, diğer 8 kişinin naaşının da Diyarbakır’a gönderildiği bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


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