Fatih Camisi'nde imama saldıran Ömer Salgın'ın ifadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 09.01.2024 - 19:19

Güncelleme: 09.01.2024 - 19:26

Fatih Camisi’nde dün meydana gelen olayda iddiaya göre cami içerisine girerek slogan atan Ömer Salgın isimli şahıs, kendisini uyarmak için gelen Fatih Camisi imamı Galip Usta ve Bilal Erdem’i bıçakla saldırarak ağır yaralamıştı.

Galip Usta ve Bilal Erdem yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, şüpheli Ömer Salgın ise yakalanarak gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli Ömer Salgın, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmiş ve savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe ’kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"BİLDİĞİM KADARIYLA HERHANGİ BİR SAĞLIK PROBLEMİM YOKTUR"

Öte yandan şüpheli Ömer Salgın'ın (39) savcılıkta verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Evli ve 2 çocuklu olduğu öğrenilen şüpheli Ömer Salgın ifadesinde ticaretle uğraştığını ve aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir sağlık problemim yoktur. Daha önce ailesel problemler yaşamıştım. 2 kez evlilik yaptım, son evliliğimde de sorunlar yaşadım. Hayatta da yaptığım iyiliklerin karşılığını alamadım. Fatih Camii’ne de vakit namazları için giderdim. Son olarak ortağım ile eski eşimin ilişkisinin olduğunu öğrendim. Bu nedenle çok bunaldım. Olay tarihinde camide ’tekbir’ getirerek bağırmaya başladım. Sonrasını hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

"ÖFKEMİ İMAMA YANSITMIŞ OLABİLİRİM"

İfadesinin devamında söz konusu bıçağın kendine ait çakı olduğunu belirten şüpheli Ömer Salgın, "Bu hareketimde beni herhangi bir kişi ya da kuruluş yönlendirmedi. Anlık bir refleks olarak gelişmiştir" dediği öğrenildi.