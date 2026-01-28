Özgür Özel Silivri'de... Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci gün: Duruşma, tutukluların savunmalarıyla devam ediyor

Silivri’deki Marmara Cezaevi 1 No’lu duruşma salonunda dün başlayan Aziz İhsan Aktaş davası ikinci gününde devam ediyor.

Dün duruşmanın büyük bölümü kimlik tespitlerine ayrılmıştı.

Aziz İhsan Aktaş’ın duruşmaya korumaları eşliğinde katılıp hakim ve savcıların giriş çıkış yaptığı kapıları kullanması da dikkat çekmişti. Adana, Adıyaman ve Esenyurt belediye başkanlarının avukatları, mahkemenin yetkisine ilişkin itirazlarda bulunarak dosyaların ayrılmasını talep ederken mahkeme bu talebi reddetmişti.

Duruşmanın ikinci gününe CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi Binici ve Gökan Zeybek ile birlikte İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve milletvekilleriyle çok sayıda partili katıldı.

Dün çok sayıda korumayla salona gelen Aktaş, bugün de salonda bulunuyor.

TUTUKLU İSİMLERİN SAVUNMALARI ALINIYOR

Bugün davaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam edilecek. Duruşmada ilk savunmayı Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan yapacak. Daha sonra Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, eşi Celal Tekin ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birlikte avukatları savunma yapacak.

Adana’dan otobüslerle gelen yurttaşlar, bugün savunma yapacak Adanalı belediye başkanlarına destek vermek için Silivri’deki duruşmaya katıldı.

DURUŞMAYA 1 SAAT ARA VERİLDİ

Tutuklu sanıkların savunmaları devam ederken duruşmaya 1 saat ara verildi, ardından 14.15 itibarıyla yeniden başladı.

CEYHAN KAYHAN: GÖNDERDİĞİM PARA İÇİN RÜŞVET ALMAKLA SUÇLANDIM

Davada ilk savunmayı, tutuklu Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan yaptı.

Kayhan, mahkemede yaptığı savunmada hakkındaki rüşvet ve aracılık suçlamalarını reddetti., Deprem sonrası Adıyaman’a hizmet etmek için göreve başladığını, kente Mayıs 2024’te geldiğini ve belediyenin kurumsal yapısını ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştığını söyledi.

Hakkında ifade veren Savaş Çetinkaya ile yıllara dayanan bir arkadaşlığı ve karşılıklı para alışverişi bulunduğunu kabul eden Kayhan, dosyada yer alan para transferlerinin rüşvet gibi gösterildiğini savundu.

Kayhan, “Kendisinin bana 170 bin lira gönderdiği bir para var. Ben bunu aldım söylüyorum zaten ama benim ona gönderdiğim 25 bin lirayı da ben sanki ondan rüşvet almışım gibi gösteriliyor. Yani benim gönderdiğim para da benim aleyhime rüşvet olarak kullanılmış” dedi.

Savcılığın iddianamedeki ihale karşılığı rüşvet iddiasını reddeden Kayhan, görev süresi boyunca ilgili firma ya da bağlantılı şirketlere hiçbir ihale verilmediğini, belediyenin araç ihtiyacının kamu kaynaklarıyla karşılandığını belirtti.

KADİR AYDAR: HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI

İkinci olarak savunma yapan Adana Ceyhan’ın tutuklu belediye başkanı Kadir Aydar ise Aziz İhsan Aktaş ile rüşvet ilişkisine sahip olduğu iddialarına tepki gösterdi.

Aktaş’ın 4 milyon TL’lik daireyi 20 milyon TL’ye aldığı ve geriye kalan paranın rüşvet olduğuna yönelik iddialara cevap veren Aydar, Aktaş ile kendisinin değil, babasının ticari ilişki yürüttüğünü belirtirken “Babam kendisine daire sattı ve bu ticareti kabul ediyor. Aktaş, bu ticaret kapsamında yalnızca 4 milyon TL ödeme yaptı. Aktaş’ın alacağı olan firmalar da paralarını aldı. Aktaş, babamla pazarlık da yaparak ‘300 bin dolar alacağım var’ dedi ve bütün parasını aldı” diye konuştu.

Aktaş ve yakınlarının kendi döneminde belediyeden aldığı hiçbir ihale olmadığını belirten Aydar, “Haziran ayında bizim söz konusu işi ihaleye çıkmamız gerekiyordu ama biz bu iş için ihaleye çıkmadık. Böylece iddia makamının ihale almayla ilgili söylediği iddia da boşa çıkmış oluyor” dedi. Aktaş’ın borçlarını ödemediğine dikkat çeken Aydar, Aktaş, 1,5 milyon liralık alacağı için 20 milyon TL ödeme yapar mı? Bu iddia hayatın olağan akışına aykırı” ifadelerini kullandı.

OYA TEKİN’DEN İDDİANAME ELEŞTİRİSİ

Üçüncü olarak savunma yapan ve CHP’nin tutuklu belediye başkanları arasında tek kadın belediye başkanı olan Oya Tekin’in savunması ise bir saat civarında sürdü.

Hukukçu olması sebebiyle teknik konulara ilişkin de konuşan Tekin, savunmasına "Şu an karşınızda, bir milyon nüfuslu Seyhan halkının seçilmiş iradesi olarak bulunuyorum. Ancak bundan da önemlisi, 35 yıllık bir hukukçu olarak karşınızdayım” diye başladı.

Rüşvet iddiasına konu edilen 75 milyon TL’lik ödemenin, belediyenin geçmiş dönemden devraldığı, planlı ve hak edişlere dayalı bir borç ödemesi olduğunu belirten Tekin, belediye başkanının bu ödemelerde imza yetkisi bulunmadığını, ödeme gününü ve saatini bilmesinin de mümkün olmadığını ifade etti.

Eşi Celal Tekin’in aynı gün Aziz İhsan Aktaş ile Ankara’da görüşmesinin iddianamede “tesadüf” olarak sunulduğunu hatırlatan Tekin, “Bu görüşmenin neden yapıldığı, içeriği, hukuka aykırı olup olmadığı yönünde iddianamede hiçbir somut tespit yoktur. Bu görüşme ile ödeme arasında tek bir maddi bağ yoktur” dedi.

Para çekme dekontlarının da somut delil sayılamayacağını vurgulayan Tekin, “Bir milyon doların bana ya da eşime geçtiğine dair tek bir kanıt yok” diye konuştu.

Tekin, “Aziz İhsan Aktaş, bu olayı Seyhan Belediyesi’yle hesaplaşma aracı olarak kullandı. Buraya benim eşimin adını da ekletti” ifadelerini kullandı.

‘ETKİN PİŞMANLIK ŞARTLARI OLUŞMUYOR’

Tekin, bir hukukçu olarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını da eleştirdi ve “Rüşvet suçunda etkin pişmanlık, suç ortaya çıkmadan önce, failin kendi iradesiyle gidip durumu bildirmesi halinde söz konusu olabilir. Oysa burada soruşturma başlamış, kişiler tutuklanmış ve sonrasında bu beyanlar alınmıştır. Bu haliyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması hukuken mümkün değildir” dedi.

‘RÜŞVET ALDIĞIM İÇİN DEĞİL DÜZENE UYMADIĞIM İÇİN BURDAYIM’

Oya Tekin, savunmasının sonunda ise şu ifadelere yer verdi:

“Bu alacaklar, bu hacizler, bu baskılar bir hesaplaşma aracına dönüştürülmüştür. Aynı dönemde, belirli firmaların birlikte hareket ederek, aynı siyasi hedef doğrultusunda davrandığını da görüyoruz. Bu firmaların tamamı, ödeme baskısını ve tehditleri eş zamanlı yürütmüştür. Ama ben şunu söyledim: Bu para benim param değil. Seyhan halkının parasıdır. Seyhanlıların kaynağını, hukuka aykırı biçimde kimseye aktarmam. Ben rüşvet aldığım için değil, rüşvet düzenine uymadığım için bugün burada sanık olarak yargılanıyorum. Eğer bu düzene uyum sağlasaydım, işlerin aynı şekilde sürmesine izin verseydim, bugün burada olmazdım”

AKTAŞ’TAN BASINA: “YOLLAYIN BUNLARI”

Duruşmaya verilen arada, Aziz İhsan Aktaş’ın, davanın ilk gününde olduğu gibi hakim ve savcıların giriş yaptığı kapının yakınında beklediği görüldü. Aktaş’ın etrafı korumaları tarafından çevrilirken korumalar, basın mensuplarını Aktaş’a yaklaştırmadı. Basın mensuplarını fark eden Aktaş’ın, korumalarına “Yollayın bunları” dediği görüldü.

Aktaş’ın, basın mensuplarının soru sormak için ısrarcı olması üzerine duruşma bittikten sonra basına ayrılan alanda kısa bir açıklama yapmayı kabul ettiği, korumalar tarafından basın mensuplarına aktarıldı. Aktaş’ın açıklama yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmadı.

BASIN MENSUPLARININ SALONDAKİ YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Duruşmaya verilen arada ayrıca, salonda 25 basın mensubu için ayrılan ancak görüş açısı ve mahkeme kürsüsüne uzaklığı nedeniyle duruşmayı takip etmenin bir hayli zor olduğu alan, avukatların da yer aldığı orta kısma taşındı.

Aziz İhsan Aktaş davasının ikinci duruşması, saat 14:!5 civarında tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in eşi Celal Tekin’in savunmasıyla devam ediyor.