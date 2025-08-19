Özgür Özel, Sındırgı'da depremzedelerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin etkilediği depremzede yurttaşlarla ilçe merkezinde, Kertil Mahallesi ve Manisa’nın Kırkağaç ilçesi Hacet Mahallesi’nde bir araya geldi.

ÖZEL, DEPREMZEDE YURTTAŞLARIN İSTEK VE TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Daha önce eşini ve annesini kaybettiğini, depremden sonra da çocuklarıyla birlikte barınma sorunu yaşadığını ifade eden bir depremzede, perşembe günü de işe başlayacağını kaydetti ve "Mücadele etmeye çalışıyoruz" dedi. Özel de "Başkanlarımız dinliyor. Çadır ya da kalıcı bir şeyler de olabilir, baksınlar halledelim" dedi.

Depremde evi hasar gören ve çadırda kalan yaşlı bir teyzeyi de ziyaret eden Özel, "Depremde ilk Ahmet Akın'ın (Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı) çorbasını içtik" dedi. Yaşlı teyzenin kızının iğne sorunu olduğunu ifade eden depremzedeye Özel, "Eczacı arkadaş ilgilensin. İğnesi için rapor alınması lazım" şeklinde konuştu.

"BİZ SANA SAHİP ÇIKARIZ"

İki yıl önce 6 Şubat depremine de Adana'da yakalandığını bildiren bir depremzedeye Özel, "Başkanlarımız biliyorlar seni. İlgilenecekler" dedi. Depremde evi ciddi zarar gören bir teyzenin ağlaması üzerine Özel, "Hiç üzülme, cana geleceğine mala gelsin. bak konteyner gelmiş. Ev de yapılacak. Hiç merak etme sen. Biz sana sahip çıkarız. Ev yapılır. Ne eksiğin varsa söyle" ifadelerini kullandı.