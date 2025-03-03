Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katıldı

Yayınlanma: 03.03.2025 - 21:37

Güncelleme: 03.03.2025 - 21:37

Özel, çevrimiçi bağlantı yoluyla gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına CHP Genel Merkezindeki MYK salonundan katıldı.

Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak eşlik etti.