Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katıldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çevrimiçi bağlantı yoluyla gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katılım sağladı.

Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına katıldı
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ANKA
Yayınlanma: 03.03.2025 - 21:37

Özel, çevrimiçi bağlantı yoluyla gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısına CHP Genel Merkezindeki MYK salonundan katıldı.

Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve Eski Genel Sekreter Yardımcısı Şule Bucak eşlik etti.


Etiketler: #Özgür Özel #Sosyalist Enternasyonal

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