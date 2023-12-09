Özgür Özel, SPD milletvekilleri ile bir araya geldi!

CHP lideri Özgür Özel, Berlin’de düzenlenen Almanya Sosyal Demokrat Partisi Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ardından SPD milletvekilleriyle buluştu.

ANKA
Yayınlanma: 09.12.2023 - 21:21
Özgür Özel, SPD milletvekilleri ile bir araya geldi!
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ardından SPD milletvekilleriyle bir araya geldi. 

Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti. 


Almanya CHP kongre milletvekilleri Özgür Özel

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