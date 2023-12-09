Özgür Özel, SPD milletvekilleri ile bir araya geldi!

Yayınlanma: 09.12.2023 - 21:21

Güncelleme: 09.12.2023 - 21:21

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Sosyal Demokrat Partisi'nin (SPD) Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmanın ardından SPD milletvekilleriyle bir araya geldi.

Özel’e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.