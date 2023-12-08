Özgür Özel, eski AP Başkanı Schulz ile görüştü!

Yayınlanma: 08.12.2023 - 22:01

Güncelleme: 08.12.2023 - 22:02

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Özgür Özel, Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) olağan genel kongresine katılmak amacıyla Berlin’e geldi.

Burada Schulz ile görüşen Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel eşlik etti.

Almanya'da hükümet koalisyonunun büyük ortağı SPD'nin başkent Berlin’deki City Cube salonunda bugün başlayan olağan kongresi 10 Aralık'ta tamamlanacak.